Сирийский президент Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

Об этом решении американского правительства Госдепартамент объявил в пятницу.

Как пояснил представитель Госдепа Томми Пиггот, этот шаг отражает «прогресс, достигнутый сирийским руководством после ухода Башара Асада и пятидесяти с лишним лет репрессий режима».

По его словам, нынешние власти Сирии выполняют ряд требований США — в частности, сотрудничают в поиске американцев, пропавших на сирийской территории, и предпринимают усилия по ликвидации оставшихся в стране запасов химического оружия.

Ранее аш-Шараа, имевший связи с «Аль-Каидой» (запрещенная организация на территории РК — прим.ред.), числился в американском списке «особо опасных международных террористов», а за его поимку была назначена награда.

Поддерживаемые Турцией и странами Персидского залива силы, возглавляемые аш-Шараа, пришли к власти в Сирии почти год назад, в результате стремительного наступления на Дамаск.

В понедельник сирийский лидер посетит Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом, который пообещал оказать поддержку «новой Сирии».

Союзник США Израиль выступает против сближения с Дамаском и после падения режима Асада нанёс десятки ударов по сирийской территории с целью не допустить перехода военного арсенала в руки нового правительства, которое Израиль считает радикалами-исламистами.

Напомним, в декабре прошлого года президент Сирии Башар Асад был свергнут и покинул Дамаск.

А в конце января 2025 года Ахмед аш-Шараа официально был объявлен президентом Сирии на переходный период.

Ранее мы писали, что президент Сирии впервые с 1967 года принял участие в Генассамблее ООН.