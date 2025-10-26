В Англии по ошибке освободили насильника 14-летней девочки

Полиция Лондона разыскивает Хадуша Кебату, который в пятницу, 24 октября, по ошибке был отпущен из следственного изолятора города Челмсфорд, расположенного примерно в 70 км от Лондона. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте полиции.

Правоохранители отмечают, что после освобождения Кебату направился в столицу на поезде, и поиск преступника стал приоритетной задачей.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал его в соцсети X:

— Ошибочное освобождение из тюрьмы Челмсфорд абсолютно неприемлемо. Я возмущен тем, что это произошло. Проводится расследование, полиция срочно занимается розыском, и мое правительство поддерживает эти действия. Этот человек должен быть пойман и депортирован за свои преступления.

По данным Sky News, с марта 2024 по март 2025 года в Великобритании по ошибке выпустили 262 осужденных. Это на 128% больше, чем в предыдущем году (115 случаев). Из них 233 человека освободили из тюрем, а еще 29 — из залов суда.

Ранее сообщалось, что в столице Ирландии Дублине не утихают антимигрантские беспорядки, в результате которых более 20 человек были арестованы. Поводом для протестов стало сообщение о сексуализированном насилии в отношении 10-летний девочки.