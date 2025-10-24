Изнасилование девочки: в Ирландии продолжаются протесты

Вечером в среду около отеля, в котором проживают соискатели убежища, собрались протестующие — преимущественно подростки и молодые люди.

Они бросали в полицейских бутылки и фейерверки, а затем разобрали каменную кладку на дороге и трамвайной остановке и стали бросать булыжники.

Полиция пыталась не допустить сбора критической массы протестующих. В итоге двое сотрудников пострадали.

У полицейских наготове был водомет, однако применять его им не пришлось.

23 человека были задержаны. Ожидается, что в ближайшие дни им предъявят обвинения в нарушении правопорядка.

Во вторник около того же отеля собрались 2 тысячи мирных протестующих, однако вскоре люди в масках начали бросать бутылки и камни и подожгли полицейскую машину.

Шесть человек были арестованы, кроме того одна сотрудница Гарды (полицейской службы) получила травму ноги.

Что привело к беспорядкам

Поводом для протестов, переросших в беспорядки, стало сообщение о сексуализированном насилии в отношении 10-летний девочки. Инцидент произошел неподалеку от отеля, в котором живут соискатели убежища. Полиция задержала подозреваемого.

26-летнему мужчине предъявили обвинение. Подробностей о нем известно немного: на суде лишь было сказано, что обвиняемый не работает, а его адвокат попросил о переводчике с арабского.

Комиссар Гарды Джастин Келли назвал беспорядки совершенно неприемлемыми. Полиция предполагает, что беспорядки планировались онлайн.

В июне 2025 года, подобного рода беспорядки были и в Северной Ирландии. Тогда в городе Баллимина мирная демонстрация в поддержку семьи девушки-подростка, пострадавшей от сексуализированного насилия, переросла в беспорядки, которые продлились несколько дней.

