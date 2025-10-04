Более 2 млн человек приняло участие в забастовках в Италии

По данным издания Politico, профсоюзные деятели, студенты, активистские группы и семьи перекрыли автомагистрали и транспортные узлы в городах по всей стране, неся палестинские флаги и плакаты с призывом к Израилю «остановить оккупацию».

По данным крупнейшего профсоюза Италии CGIL, в протестах приняли участие более 2 млн человек.

Профсоюзы призвали к всеобщей забастовке в четверг после того, как Израиль перехватил флотилию «Глобальный Сумуд» (Global Sumud Flotilla) из 41 судна, пытавшуюся доставить гуманитарную помощь в Газу, и задержал 20 итальянских активистов.

Демонстранты заявили, что правительство Италии не предприняло достаточных мер для защиты экипажей флотилии.

Они призывают правительство разорвать военные связи с Израилем, признать палестинское государство и сократить расходы на вооружение.

Millions of people took to the streets across Italy as part of a nationwide general strike in solidarity with Gaza. Protesters rallied in support of Global Sumud Flotilla members detained by Israel and called for an end to all ties with Israel. pic.twitter.com/y6kJZy33No — comra (@comrawire) October 3, 2025

Рим заявил, что не признает палестинское государство до тех пор, пока не будут освобождены заложники и пока боевики ХАМАС не отстранятся от власти в секторе Газа.

В пятницу протестующие перекрыли движение на основных автомагистралях в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, а также выходили на рельсы и блокировали движение поездов во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри. В Турине и Неаполе произошли столкновения полиции по борьбе с беспорядками с протестующими.

Работники транспорта, здравоохранения и учителя объявили забастовку, что привело к отмене поездов и закрытию школ, а студенты заняли университеты. В Ливорно докеры заблокировали ворота порта, из-за чего образовались длинные очереди из стоящих грузовиков.

Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что забастовка незаконна, и предупредил, что бастующим грозят санкции как лично, так и как профсоюзам.

Дж.Мелони заявила в четверг, что срыв работы не принесет пользы палестинцам и лишь создаст проблемы для итальянцев, обвинив бастующих в желании «провести длинные выходные».

В Риме процессия демонстрантов двинулась от железнодорожного вокзала Термини, которая была перекрыта полицией.

- Это правительство не осуждает происходящее в Газе, — заявила POLITICO Клара, 24-летняя участница протестов из Виченцы. - Оно поставляет оружие для поддержки геноцида, в то время как денег на здравоохранение, образование и зарплаты не остается.

Лидер профсоюза CGIL Маурицио Ландини заявил, что протестующие «несут послание солидарности и братства всему миру», добавив, что «серьезное правительство должно иметь скромность, чтобы прислушиваться к народу».

Напомним, что президент США Дональд Трамп поделился видеообращением в социальной сети, касающимся плана перемирия в Газе. Также известно, что политическое руководство Израиля дало указание военным сократить наступательные действия в анклаве.