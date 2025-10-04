Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы

Президент США Дональд Трамп в своей публикации поблагодарил Турцию, Катар и другие страны, которые внесли вклад в процесс прекращения огня в Газе.

Трамп подчеркнул, что верит в стремление ХАМАС к прочному миру и Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы для освобождения пленных, а также оценил ответ ХАМАС.

— Я хочу поблагодарить страны, которые помогли мне довести этот процесс до конца: Катар, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию и другие. Сегодня великий день, мы увидим, чем все закончится. Последние слова должны быть конкретными, — отметил он.

Трамп сообщил, что ожидает скорейшего освобождения пленных и их возвращения домой.

— Поэтому я хочу сказать вам следующее. Сегодня очень особенный день, во многих отношениях, возможно, беспрецедентный. Я также благодарю те великие страны, которые поддержали нас. Все хотели, чтобы эта война закончилась и на Ближнем Востоке воцарился мир. Мы очень близки к достижению этой цели, — написал президент США.

Ранее группировка согласилась передать Израилю всех пленных — как живых, так и мертвых — в соответствии с одним из пунктов «плана Дональда Трампа».

Напомним, Дональд Трамп дал ХАМАС несколько дней на ответ по плану мира в Газе. 30 сентября мы писали о том, что восемь арабских и мусульманских стран поддержали план Трампа по Газе. Накануне Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а итогом встречи стало согласование плана прекращения войны в секторе Газа.