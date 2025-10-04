ХАМАС готов освободить всех израильских заложников и обсудить план Трампа

- Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения, — цитирует медиакомпания Al Jazeera заявление ХАМАС.

Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, «основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама».

Напомним, Дональд Трамп дал ХАМАС несколько дней на ответ по плану мира в Газе. 30 сентября мы писали о том, что восемь арабских и мусульманских стран поддержали план Трампа по Газе. Накануне Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а итогом встречи стало согласование плана прекращения войны в секторе Газа.