ХАМАС готов освободить всех израильских заложников и обсудить план Трампа
Группировка согласилась передать Израилю всех пленных — как живых, так и мертвых — в соответствии с одним из пунктов «плана Дональда Трампа», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
- Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения, — цитирует медиакомпания Al Jazeera заявление ХАМАС.
Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, «основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама».
Напомним, Дональд Трамп дал ХАМАС несколько дней на ответ по плану мира в Газе. 30 сентября мы писали о том, что восемь арабских и мусульманских стран поддержали план Трампа по Газе. Накануне Дональд Трамп принял в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а итогом встречи стало согласование плана прекращения войны в секторе Газа.