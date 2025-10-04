Израиль сократит наступление в Газе

Об этом в ночь на субботу, 4 октября, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

— Мы будем продолжать работать в полном сотрудничестве» с главой Белого дома «и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем, которые совпадают с видением президента Трампа, — цитирует заявление агентство AFP.

Политическое руководство Израиля дало указание военным сократить наступательные действия в анклаве, передало агентство Reuters.

Американский лидер ранее призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Газы на фоне заявлений палестинского радикального исламистского движения ХАМАС о том, что оно готово освободить заложников в секторе Газа и выполнить ряд других условий американского плана по прекращению войны.

Боевики согласилась передать Израилю оставшихся в живых заложников и тела

Боевики согласились передать Израилю всех оставшихся в живых и тела «в соответствии с формулой обмена, предложенной президентом Трампом», если будут созданы «необходимые условия для осуществления обмена».

— Движение подтверждает готовность немедленно начать переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения, — указали в ХАМАС.

Группировка также заявила о согласии передать управление сектором Газа независимому органу, «основанному на палестинском национальном консенсусе и поддержке арабов и ислама».

В то же время движение не коснулось вопроса о разоружении, предусмотренного планом. Руководители ХАМАС в Катаре настаивают на изменении некоторых условий инициативы президента США.

Дональд Трамп дал ХАМАС срок до 5 октября

Трамп дал ХАМАС срок до 5 октября, чтобы согласиться с его мирной инициативой. Представленный 29 сентября 20-пунктный план предусматривает, среди прочего, освобождение заложников в секторе Газа и постепенный вывод израильской армии с палестинской территории. Израиль в свою очередь должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки. Движение ХАМАС должно быть лишено власти и сложить оружие.

Кроме того, США намерены создать совместно с арабскими и интернациональными партнерами «международные стабилизационные силы», следует из плана.

30 сентября мы писали о том, что восемь арабских и мусульманских стран поддержали план Трампа по Газе.