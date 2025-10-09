В Алматы строят новый стадион, спортцентр для людей с инвалидностью и обновляют «Медеу»

В микрорайоне Нуркент завершено строительство теннисного центра «Алатау», включающего 4 крытых и 10 открытых кортов различного покрытия. На проспекте Райымбека, 312 ведется строительство центра по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завершение которого запланировано на 2026-й год.

Фото: акимат Алматы

Одним из приоритетных направлений является возведение нового футбольного стадиона на 35 000 мест, соответствующего стандартам FIFA и UEFA. Также запланированы реконструкция Центрального стадиона, обновление ВСК «Медеу» с сохранением исторического облика и строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов в разных районах города.

Реализация данных проектов направлена на повышение доступности спорта для всех категорий населения и укрепление статуса Алматы как спортивной столицы Казахстана.

Фото: акимат Алматы

Также было отмечено, что алматинские спортсмены продолжают демонстрировать высокие результаты на республиканских и международных аренах. В 2025 году они завоевали свыше 4 000 медалей, в том числе 3 534 — на чемпионатах Казахстана, 119 — на этапах Кубка мира, 298 — на чемпионатах Азии и 68 — на мировых первенствах. Среди ярких достижений — серебро Михаила Шайдорова на ЧМ по фигурному катанию, победы Наримана Курбанова и Милада Карими на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике, золотая медаль Алуы Балкибековой, серебро Назым Қызайбай, бронзы Виктории Графеевой и Елданы Талиповой на Чемпионате мира по боксу, бронза Нуркожы Кайпанова на Чемпионате мира по видам борьбы, а также успехи Ксении Балабаевой, ставшей двукратной чемпионкой мира по шахматам среди юниоров.

Ранее Азамат Калдыбеков сообщал, что в Алматы проводятся земляные работы по строительству нового стадиона, который разместится на участке площадью 14,9 гектара между Кульджинским и Талгарским трактами. По его словам, получено техническое условие на вынос инженерных сетей, проводятся геологические работы. Проектирование и строительные работы ведутся параллельно