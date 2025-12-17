В Алматы отменили авансирование подрядчиков

Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, в ходе рабочих объездов и проверок проблемных объектов было установлено, что отдельные компании, выигрывая конкурсы, получают аванс и полностью передают объемы работ субподрядным организациям, фактически не участвуя в реализации проектов.

— С первых дней работы я увидел, что многие компании участвуют в конкурсе, получают аванс и затем на 100% передают работу субподрядчикам. Сами при этом находятся в других регионах и практически не появляются на объектах, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

Аким напомнил, что в настоящее время победитель конкурсов определяется через рейтингово-балльную систему на портале Министерства финансов, где победитель определяется автоматически, без человеческого фактора.

— Компании видят, что конкурсы предусматривают 30-процентный аванс, и фактически заходят только за этими средствами. В итоге реализация проектов затягивается, а заказчик вынужден разыскивать учредителей в других городах, — отметил глава мегаполиса.

В этой связи акиматом Алматы принято решение об отмене авансирования.

— Чтобы подобные ситуации больше не повторялись, мы решили: сначала выполнение работ, затем — оплата. Без аванса, — заявил аким Алматы.

Ожидается, что новая практика позволит повысить ответственность подрядных организаций, обеспечить их реальное участие в проектах, а также своевременную строительных и инфраструктурных работ в городе.

Ранее подрядчиков обязали переделать дорожные работы на 100 млн тенге в Алматы.