    17:32, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Алматы отменили авансирование подрядчиков

    В Алматы принято решение об отмене авансовых платежей подрядным организациям. Оплата по договорам будет производиться исключительно по факту выполненных работ, передает агентство Kazinform.

    строительство, құрылыс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, в ходе рабочих объездов и проверок проблемных объектов было установлено, что отдельные компании, выигрывая конкурсы, получают аванс и полностью передают объемы работ субподрядным организациям, фактически не участвуя в реализации проектов.

    — С первых дней работы я увидел, что многие компании участвуют в конкурсе, получают аванс и затем на 100% передают работу субподрядчикам. Сами при этом находятся в других регионах и практически не появляются на объектах, — подчеркнул Дархан Сатыбалды.

    Аким напомнил, что в настоящее время победитель конкурсов определяется через рейтингово-балльную систему на портале Министерства финансов, где победитель определяется автоматически, без человеческого фактора.

    — Компании видят, что конкурсы предусматривают 30-процентный аванс, и фактически заходят только за этими средствами. В итоге реализация проектов затягивается, а заказчик вынужден разыскивать учредителей в других городах, — отметил глава мегаполиса.

    В этой связи акиматом Алматы принято решение об отмене авансирования.

    — Чтобы подобные ситуации больше не повторялись, мы решили: сначала выполнение работ, затем — оплата. Без аванса, — заявил аким Алматы.

    Ожидается, что новая практика позволит повысить ответственность подрядных организаций, обеспечить их реальное участие в проектах, а также своевременную строительных и инфраструктурных работ в городе.

    Ранее подрядчиков обязали переделать дорожные работы на 100 млн тенге в Алматы.

    Дархан Сатыбалды Акимат Строительство Алматы
