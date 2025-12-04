Ужесточить требования к судисполнителям по взысканию алиментов намерены в Казахстане

— В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект о совершенствовании судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Министерством юстиции осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер, — рассказала Лаура Мерсалимова в кулуарах Сената.

Ранее мы писали о том, что свыше миллиарда тенге долгов по алиментам выплатили алматинцы своим детям.

В Усть-Каменогорске детям задолжали более одного миллиарда тенге алиментов.