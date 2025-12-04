РУ
    12:53, 04 Декабрь 2025

    Ужесточить требования к судисполнителям по взысканию алиментов намерены в Казахстане

    Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова рассказала о принимаемых мерах по улучшению взыскания алиментов, передает корреспондент агентства Kazinform. По ее словам, ведомство на постоянной основе принимает системные меры для улучшения ситуации со взысканием алиментов.

    алимент
    Фото: Kazinform

    — В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект о совершенствовании судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Министерством юстиции осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер, — рассказала Лаура Мерсалимова в кулуарах Сената.

    Ранее мы писали о том, что свыше миллиарда тенге долгов по алиментам выплатили алматинцы своим детям.

    В Усть-Каменогорске детям задолжали более одного миллиарда тенге алиментов.

    Карина Кущанова
