Ужесточить требования к судисполнителям по взысканию алиментов намерены в Казахстане
Вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова рассказала о принимаемых мерах по улучшению взыскания алиментов, передает корреспондент агентства Kazinform. По ее словам, ведомство на постоянной основе принимает системные меры для улучшения ситуации со взысканием алиментов.
— В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект о совершенствовании судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Министерством юстиции осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер, — рассказала Лаура Мерсалимова в кулуарах Сената.
