Более одного миллиарда тенге алиментов задолжали детям в Усть-Каменогорске

Но сотни семей всё ещё сталкиваются с уклонением родителей от выплат. Сегодня в городе 649 проблемных производств, задолженность превышает 1 млрд тенге.

Прокуратура г. Усть-Каменогорск усилила работу по защите их прав. Задерживаются автомобили должников, данные по ним внесены в системы «Поток» и «Мерген». К системным неплательщикам применяется административная и уголовная ответственность.

Должники, не имеющие официальной работы, направляются в карьерный центр, а их трудоустройство находится под постоянным контролем.

Одновременно усиливается надзор за частными судебными исполнителями. По итогам проверок 25 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

С начала года взыскан 171 млн тенге в пользу детей. За каждой суммой — еда, одежда, лечение, образование.

Надзорный орган продолжает комплексную работу по защите прав детей.

Напмоним, свыше 1,5 млрд тенге алиментов задолжали алматинцы своим детям.