Более одного миллиарда тенге алиментов задолжали детям в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске исполняется свыше 6 тысяч решений о взыскании алиментов. Почти 8 тысяч детей рассчитывают на поддержку, которая должна поступать вовремя, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.
Но сотни семей всё ещё сталкиваются с уклонением родителей от выплат. Сегодня в городе 649 проблемных производств, задолженность превышает 1 млрд тенге.
Прокуратура г. Усть-Каменогорск усилила работу по защите их прав. Задерживаются автомобили должников, данные по ним внесены в системы «Поток» и «Мерген». К системным неплательщикам применяется административная и уголовная ответственность.
Должники, не имеющие официальной работы, направляются в карьерный центр, а их трудоустройство находится под постоянным контролем.
Одновременно усиливается надзор за частными судебными исполнителями. По итогам проверок 25 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
С начала года взыскан 171 млн тенге в пользу детей. За каждой суммой — еда, одежда, лечение, образование.
Надзорный орган продолжает комплексную работу по защите прав детей.
Напмоним, свыше 1,5 млрд тенге алиментов задолжали алматинцы своим детям.