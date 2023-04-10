Увеличение поставок нефти и укрепление гуманитарных связей – о чём договорились лидеры Казахстана и Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся официальный визит в Казахстан Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Больше, чем просто соседи и друзья

Лидеры двух стран в Акорде сделали ряд заявлений, по тональности которых стало предельно понятно: Азербайджан для Казахстана не просто сосед по Каспию или торговый партнер в некоторых отраслях. Баку и Астана в новом десятилетии становятся стратегически важными партнерами, и это не измеряется исключительно цифрами экспорта или суммами контрактов.

«Азербайджан для нас не только надежный и важный партнер, но братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Между странами налажен активный, доверительный, политический диалог», – заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил о планах по увеличению двустороннего товарооборота и укреплению культурно-гуманитарных связей.

«Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала, мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, IТ, сельское хозяйство, промышленность и другие», – заявил Президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поступательно укрепляются и культурно-гуманитарные связи между нашими странами.

«Главным связующим звеном здесь выступают 130 тысяч наших граждан азербайджанской национальности, и часть из них будет присутствовать на открытии улицы в честь выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: azertag.az

Глава государства также сообщил о премьере документального фильма «Ғазиз ғұмыр» ( «Выдающаяся жизнь») о Гейдаре Алиеве в Астане сегодня вечером.

Фото: azertag.az

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение в нашу страну и пригласил коллегу на открытие Центра детского творчества имени Курмангазы, строительство которого уже началось в азербайджанском городе Физули.

«Хотел бы выразить благодарность еще раз от себя и от всего народа Азербайджана за почтение к памяти Гейдара Алиева, за то, что его именем названа одна из центральных улиц столицы Казахстана, за то, что вы чтите память моего отца и великого лидера азербайджанского народа. Также хотел бы выразить благодарность за ваше личное решение о строительстве центра детского творчества в освобожденном Карабахе имени Курмангазы», –озвучил свое приглашение лидер Азербайджана.

Фото: akorda.kz

Новые точки роста

После переговоров в расширенном составе, лидеры двух стран озвучили совместное заявление касательно достигнутых договоренностей.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили наш обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей. Мы в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран. Благодаря нашим общим усилиям, отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели еще более открытый и всеобъемлющий характер», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

По словам Главы государства, будет увеличен объем экспорта казахстанской нефти через соседнюю страну.

«Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного стабильного характера», –сообщил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев озвучил договоренности с Азербайджаном по расширению номенклатуры товарооборота.

«Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров. Скоординированная деятельность заинтересованных структур наших стран – речь идет о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, торгово-экономической миссии, деловом совете, торговых домах – позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень. В этом контексте большое значение имеет полноценное раскрытие Транскаспийского международного транспортного маршрута», – заявил Глава государства.

Цифровая дружба

Перспективным назвал Президент Казахстана и усиление кооперации в сфере информационных технологий.

«Сейчас ведется активная работа по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Учитывая стратегическое значение этого проекта, мы поручили обеспечить его своевременный запуск», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим, по словам Президента, азербайджанские партнеры приглашаются к реализации проектов в области цифровизации государственных услуг, а также к использованию казахстанских площадок IT-стартапов.

Как следует из совместного заявления, 146 млн долларов составил объем двусторонней торговли Казахстана с Азербайджаном в сфере АПК. Но эта цифра может быть увеличена в несколько раз.

«По итогам прошлого года объем двусторонней торговли продукцией АПК вырос в три раза и составил 146 миллионов долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети нашего общего товарооборота. Мы отметили важность дальнейшего наращивания взаимных поставок сельхозпродукции», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Важную роль в сближении двух стран играет также телевидение. Как сообщил Президент РК, казахстанские телеканалы вскоре появятся на азербайджанском телевидении.

«В ходе переговоров отмечена важность реализации договоренностей по вещанию казахстанских телеканалов в сетях кабельных операторов Азербайджана, а также дистрибуция анимационных фильмов. Сегодня состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам», – отметил Глава государства.

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Мир всегда выгоднее



В заключении своего выступления Касым-Жомарт Токаев еще раз озвучил позицию Казахстана касательно взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией.

«Казахстан и Азербайджан плодотворно взаимодействуют в рамках различных многосторонних структур, придерживаются схожих позиций по многим актуальным международным и региональным вопросам. В этом ключе хочу отметить, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией, а также приветствует усилия по скорейшему заключению мирного договора», – подчеркнул Глава государства.

Фото: akorda.kz

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил мнение касательно развития двусторонних отношений с Казахстаном в торговой и промышленной сферах.

«Мы обсуждали активно вопросы, связанные с промышленной кооперацией, расширением номенклатуры экспортно-импортных операций, в том числе размещение заказов на дальнейшую реализацию экспортно-импортного потенциала», – сказал Ильхам Алиев.

По его мнению, озвученные сегодня цифры по увеличению товарооборота между двумя странами вполне реальны.

Фото: akorda.kz

«Мы, естественно, должны дополнять инфраструктуру друг друга, промышленный потенциал друг друга тем, что мы можем друг другу поставлять, тем самым, увеличивая товарооборот. Сегодня звучали цифры о нашей среднесрочной перспективе выйти на миллиард долларов товарооборота. Я считаю, что это вполне реально, тем более в рамках тех договоренностей, которые мы достигли. Я думаю, мы к этому выйдем достаточно за короткое время. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества», - заключил Президент Азербайджана.

Фото:akorda.kz





Вечером лидеры двух стран приняли участие в церемонии открытия улицы Гейдара Алиева. В январе текущего года депутаты гормаслихата столицы приняли решение о переносе названия улицы в честь экс-президента Азербайджана с правого берега столицы на левый. Теперь часть улицы Сауран – от Ботанического сада до ТРЦ Mega Silk Way – носит имя выдающегося политического лидера Азербайджана Гейдара Алиева.