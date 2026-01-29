Утвержден режим работы платформы по использованию казахстанцами пенсионных накоплений

Согласно утвержденному режиму:



• подписание заявлений на использование единовременных пенсионных выплат с применением электронной цифровой подписи и направление их на рассмотрение в Банк осуществляется ежедневно с 09:00 до 21:00;

• загрузка и подготовка документов доступны круглосуточно, без ограничений.



Казахстанцев просят учитывать указанную информацию при планировании подачи документов.

Напомним, в 2025 году в Казахстане запретили использовать пенсионные излишки на лечение зубов, зрения и пластические операции.

Эти ограничения ввели после резкого роста заявок по данным направлениям и выявления случаев фиктивного лечения в стоматологиях, которые нанесли государству ущерб на сумму около 200 млрд тенге.

В настоящее время средства ЕПВ разрешено направлять только на лечение тяжелых заболеваний. Речь идет об орфанных болезнях и онкологии с применением дорогостоящих и сложных методов – радиохирургии, протонной терапии, радионуклидной и радиойодтерапии.

