    11:50, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Утвержден режим работы платформы по использованию казахстанцами пенсионных накоплений

    Отбасы проинформиировал о режиме работы платформы по использованию пенсионных накоплений, передает Kazinform.

    Отбасы банк
    Фото: Отбасы банк

    Согласно утвержденному режиму:

    • подписание заявлений на использование единовременных пенсионных выплат с применением электронной цифровой подписи и направление их на рассмотрение в Банк осуществляется ежедневно с 09:00 до 21:00;

    • загрузка и подготовка документов доступны круглосуточно, без ограничений.

    Казахстанцев просят учитывать указанную информацию при планировании подачи документов.

    Напомним, в 2025 году в Казахстане запретили использовать пенсионные излишки на лечение зубов, зрения и пластические операции.

    Эти ограничения ввели после резкого роста заявок по данным направлениям и выявления случаев фиктивного лечения в стоматологиях, которые нанесли государству ущерб на сумму около 200 млрд тенге.

    В настоящее время средства ЕПВ разрешено направлять только на лечение тяжелых заболеваний. Речь идет об орфанных болезнях и онкологии с применением дорогостоящих и сложных методов – радиохирургии, протонной терапии, радионуклидной и радиойодтерапии.

    С 12 января в Казахстане приостановили прием заявок на получение медицинских услуг за счет единовременных пенсионных выплат. В какие сроки их могут возобновить - читайте здесь.

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
