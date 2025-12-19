Утвержден четвертый том отечественной истории — «Казахское ханство»

В ходе заседания была рассмотрена рукопись четвертого тома, посвященного периоду Казахского ханства, переработанная на основе замечаний и предложений членов редколлегии.

По итогам обсуждения редакционная коллегия приняла решение об утверждении рукописи четвертого тома для дальнейшей подготовки к изданию.

Как подчеркнул Государственный советник Ерлан Карин, данное событие имеет принципиальное значение для отечественной исторической науки:

— Впервые в многотомном издании история Казахского ханства выделена в отдельный том и представляет собой цельное фундаментальное издание. Эпоха Казахского ханства — это важнейший ключевой этап нашей национальной истории. Четвертый том охватывает период зарождения, развития и расцвета казахской государственности на протяжении нескольких веков. В совокупности данный том академической истории Казахстана представляет собой комплексное исследование, отражающее современные научные подходы и передовые результаты изучения истории Казахского ханства, и служит важным вкладом в развитие отечественной исторической науки.

Отмечая новизну издания, Госсоветник подчеркнул, что при подготовке тома использованы впервые вводимые в научный оборот письменные источники, документы и артефакты, выявленные в архивных фондах Казахстана, Китая, России, Узбекистана и других стран. Всего в четвертый том включено 187 редких документов, из них 180 — из зарубежных архивных фондов.

В рамках заседания также состоялось обсуждение пятого тома академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Концепцию, структуру и содержание тома презентовал руководитель авторского коллектива, доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова академик Зиябек Кабульдинов.

Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, профессора Мурата Абдирова, доктора исторических наук, академика, профессора-исследователя КазНПУ им. Абая Ханкелды Абжанова, кандидата исторических наук, директора Центрального государственного архива Сабита Шилдебая.

Свои предложения также высказали члены редакционной коллегии Айдос Сарым, Мамбет Койгелдиев, Еркин Абил, Галина Ксенжик, Дихан Қамзабекұлы, Буркитбай Аяган, Кулгазира Балтабаева, Кенжехан Матыжанов, Айгуль Садвокасова, Андрей Чеботарев, Жаксылык Сабитов, Меруерт Абусеитова, Берекет Карибаев, Оразак Исмагулов, Берик Абдыгалиулы.

В завершение редакционная коллегия единогласно приняла решение продолжить доработку пятого тома и рассмотреть его на следующем заседании.

Ранее редакционной коллегией уже были рассмотрены и утверждены тома, посвященные древнему периоду, тюркской эпохе и Золотой Орде.