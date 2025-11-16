РУ
    18:44, 15 Ноябрь 2025

    Четвертый том издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» рассмотрят повторно

    Редколлегия обсудила четвертый том отечественной истории «Казахское ханство», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В Алматы под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

    Ранее редакционной коллегией уже были рассмотрены и утверждены тома, посвященные древнему периоду, тюркской эпохе и Золотой Орде, что свидетельствует о системном и последовательном подходе к подготовке этого монументального труда. На состоявшемся заседании была повторно рассмотрена рукопись четвертого тома, посвященного периоду Казахского ханства.

    Обновленную концепцию, структуру и содержание тома «Казахское ханство» презентовал координатор издания — доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, академик Зиябек Кабульдинов.

    Четвертый том издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» рассмотрят повторно
    Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, профессора, депутата Парламента Еркина Абиля, кандидата исторических наук, исполнительного директора Ассоциации выпускников КазНУ им.аль-Фараби Кулгазиры Балтабаевой, председателя правления Казахского исторического общества Радика Темиргалиева.

    Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии: Хангельды Абжанова, Айдоса Сарыма, Айгуль Садвокасовой, Мурата Абдирова, Галины Ксенжик, Берекета Карибаева, Мамбета Койгелдиева, Жаксылыка Сабитова, Оразака Исмагулова, Айболата Кушкумбаева, Сабита Шилдебая, Акана Онгарулы, Берика Абдыгалиулы. В своих выступлениях рецензенты и члены редколлегии отметили значительный прогресс в работе над четвертым томом, обсудили новую структуру и содержание рукописи.

    По итогам мероприятия редколлегия приняла решение продолжить доработку четвертого тома «Казахское ханство» и повторно рассмотреть его на следующем заседании в декабре.

    Динара Жусупбекова
