Четвертый том издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» рассмотрят повторно

В Алматы под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание редакционной коллегии по подготовке семитомного академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней».

Ранее редакционной коллегией уже были рассмотрены и утверждены тома, посвященные древнему периоду, тюркской эпохе и Золотой Орде, что свидетельствует о системном и последовательном подходе к подготовке этого монументального труда. На состоявшемся заседании была повторно рассмотрена рукопись четвертого тома, посвященного периоду Казахского ханства.

Обновленную концепцию, структуру и содержание тома «Казахское ханство» презентовал координатор издания — доктор исторических наук, директор Института истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова, академик Зиябек Кабульдинов.

Фото: Акорда

Редколлегией были заслушаны рецензии доктора исторических наук, профессора, депутата Парламента Еркина Абиля, кандидата исторических наук, исполнительного директора Ассоциации выпускников КазНУ им.аль-Фараби Кулгазиры Балтабаевой, председателя правления Казахского исторического общества Радика Темиргалиева.

Также были заслушаны мнения и оценки других членов редколлегии: Хангельды Абжанова, Айдоса Сарыма, Айгуль Садвокасовой, Мурата Абдирова, Галины Ксенжик, Берекета Карибаева, Мамбета Койгелдиева, Жаксылыка Сабитова, Оразака Исмагулова, Айболата Кушкумбаева, Сабита Шилдебая, Акана Онгарулы, Берика Абдыгалиулы. В своих выступлениях рецензенты и члены редколлегии отметили значительный прогресс в работе над четвертым томом, обсудили новую структуру и содержание рукописи.

По итогам мероприятия редколлегия приняла решение продолжить доработку четвертого тома «Казахское ханство» и повторно рассмотреть его на следующем заседании в декабре.