Утрату гражданства РК при наличии иностранного паспорта закрепили в проекте новой Конституции

Соответствующая норма содержится в разделе II «Основные права, свободы и обязанности» проекта Основного закона.

Согласно статье 13, гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства. Наличие иного гражданства станет основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан. При этом в отношении несовершеннолетних детей, которые получили гражданство иностранного государства по рождению, будут применяться положения, предусмотренные законом.

Отметим, что в действующей Конституции в пункте 3 статьи 10 закреплено, что за гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства.

Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект новой Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.