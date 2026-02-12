Утрату гражданства РК при наличии иностранного паспорта закрепили в проекте новой Конституции
В случае вступления в силу новой Конституции наличие гражданства другой страны станет основанием для прекращения гражданства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующая норма содержится в разделе II «Основные права, свободы и обязанности» проекта Основного закона.
Согласно статье 13, гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства. Наличие иного гражданства станет основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан. При этом в отношении несовершеннолетних детей, которые получили гражданство иностранного государства по рождению, будут применяться положения, предусмотренные законом.
Отметим, что в действующей Конституции в пункте 3 статьи 10 закреплено, что за гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства.
Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект новой Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.
Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.