    12:46, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Утрату гражданства РК при наличии иностранного паспорта закрепили в проекте новой Конституции

    В случае вступления в силу новой Конституции наличие гражданства другой страны станет основанием для прекращения гражданства Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гражданство РК
    Фото: Kazinform

    Соответствующая норма содержится в разделе II «Основные права, свободы и обязанности» проекта Основного закона.

    Согласно статье 13, гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства. Наличие иного гражданства станет основанием для прекращения гражданства Республики Казахстан. При этом в отношении несовершеннолетних детей, которые получили гражданство иностранного государства по рождению, будут применяться положения, предусмотренные законом.

    Отметим, что в действующей Конституции в пункте 3 статьи 10 закреплено, что за гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства.

    Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект новой Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов. 

    Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года. 

    Теги:
    Гражданство Казахстана Конституция Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Автор
