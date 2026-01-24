Ущерб полям нанесли недоработки при восстановлении дренажа в Туркестанской области

В Жетысайском районе вследствие выхода из строя вертикального дренажа подземные воды поднялись выше своего уровня, снизилось качество и объем продукции, получаемой с посевных площадей. Затруднилось впитывание дождевой воды в почву, жители перестали выращивать сады и огороды на придомовых участках.

В октябре 2023 года по заказу Министерства водных ресурсов и ирригации РК за счет средств Исламского банка развития была начата работа по восстановлению 210 скважин вертикального дренажа. Согласно проекту указанные работы будут полностью завершены в апреле 2026 года, объекты будут сданы в эксплуатацию.

Фото: акимат Жетысайского района

— Согласно плану, с помощью ТОО «КиикбайСтройСервис» в Макталинском, Кызылкумском и Абайском сельских округах будут восстановлены 97 скважин вертикального дренажа, улучшено мелиоративное состояние на площади 16 тысяч гектаров. ТОО «Арт-Курылыс» поставило цель модернизировать 113 скважин вертикального дренажа в Ералиевском, Ынтымакском и Ш. Дильдабекова сельских округах, улучшить мелиоративное состояние 20 тысяч гектаров. Но, хотя в настоящее время подрядчики выполнили большую часть работ, выявлен ряд недостатков. В частности, возникли препятствия для въезда и выезда жителей в населенные пункты, на поля хозяйств, на некоторых участках остались открытыми водосбросы. Кроме того, не устранен ущерб, нанесенный автодорогам, — говорится в информации, распространенной пресс-службой районного акимата.

В связи с этим аким района Серик Мамытов дал строгое поручение подрядчикам в краткие сроки устранить выявленные недостатки. Также аким предупредил, что по выполненным работам будет проведена проверка с участием соответствующих отраслевых специалистов. Потому что у компаний-подрядчиков, по прошествии гарантийного срока на один год, может не быть возможности исправить выявленные дефекты.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области будет восстановлено более 700 скважин вертикального дренажа.



