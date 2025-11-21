Более 700 скважин вертикального дренажа восстановят в Туркестанской области

Как сообщили в ведомстве, для улучшения мелиоративного состояния земель и повышения эффективности использования водных ресурсов в Туркестанской области реализуется комплексная программа по восстановлению и модернизации 734 скважин вертикального дренажа. Работы охватывают Жетысайский, Мактааральский, Сауранский и Шардаринский районы.

— При поддержке Исламского банка развития ведутся строительно-монтажные работы на 210 скважинах в Жетысайском районе и 302 скважинах в Шардаринском районе. В рамках второй фазы Проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем продолжается реконструкция 150 скважин в Мактааральском районе и 72 скважин в Сауранском районе. Дополнительно планируется разработка проектно-сметной документации на восстановление 11 скважин в Ордабасинском и 42 скважин в Отырарском районах, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Минводы и ирригации РК

Кроме того, в 2020 году в ведение Туркестанского филиала были переданы 57 скважин вертикального дренажа, на сегодня восстановлены 30 из них. До конца текущего года планируется завершить работы еще на 10 скважинах, оставшиеся 17 будут восстановлены в следующем году.

Системы вертикального дренажа играют ключевую роль в стабилизации уровня грунтовых вод, снижении рисков вторичного засоления почв и улучшении состояния орошаемых земель.