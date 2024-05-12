20:22, 11 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает подниматься
Оперативную сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области представил Оперативный штаб ЧС по Атырауской области,
Изменение уровня воды в реке Жайык на 20:00 11 мая (относительно 8:00 часов):
- с.Индербор + 4 см, уровень воды - 1030 см, критический уровень - 845 см;
- с.Махамбет + 8 см, уровень воды - 947 см, критический уровень - 850 см;
- г.Атырау + 2 см, уровень воды - 535 см, критический уровень - 550 см;
- с.Жанаталап + 1 см, уровень воды - 384 см, критический уровень - 500 см;
- с.Еркинкала + 1 см, уровень воды - 344 см, критический уровень - 450 см.
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