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    20:22, 11 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает подниматься

    атырау
    Фото: Оперштаб ЧС

    Оперативную сводку по уровню воды в реке Жайык (Урал) в Атырауской области представил Оперативный штаб ЧС по Атырауской области, 

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 20:00 11 мая (относительно 8:00 часов):

    • с.Индербор + 4 см, уровень воды - 1030 см, критический уровень - 845 см; 
    • с.Махамбет + 8 см, уровень воды - 947 см, критический уровень - 850 см; 
    • г.Атырау + 2 см, уровень воды - 535 см, критический уровень - 550 см; 
    • с.Жанаталап + 1 см, уровень воды - 384 см, критический уровень - 500 см; 
    • с.Еркинкала + 1 см, уровень воды - 344 см, критический уровень - 450 см. 

    Ранее сообщалось, что в Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы.

    Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах.

    Началась защита древнего городища Сарайшык.

    В безопасную от паводка зону перегнали скот.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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