В безопасную от паводка зону перегнали скот в Атырауской области

В Атырау домашний скот жителей Еркинкалинского сельского округа перегнали в безопасную зону, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Крестьянским хозяйствам Еркинкалинского сельского округа было выданы соответствующие уведомления. В связи с этим, животные пяти крестьянских хозяйств были отогнаны на безопасную территорию.

— В частности, перегнали 107 голов крупного рогатого скота, 70 голов мелкого рогатого скота, 191 голов лошадей, 506 голов верблюдов, — говорится в сообщении опершатаба по ЧС.

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