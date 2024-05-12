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    19:51, 11 Май 2024 | GMT +6

    В безопасную от паводка зону перегнали скот в Атырауской области

    атырау
    Фото: кадр из видео

    В Атырау домашний скот жителей Еркинкалинского сельского округа перегнали в безопасную зону, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    Крестьянским хозяйствам Еркинкалинского сельского округа было выданы соответствующие уведомления. В связи с этим, животные пяти крестьянских хозяйств были отогнаны на безопасную территорию.

    — В частности, перегнали 107 голов крупного рогатого скота, 70 голов мелкого рогатого скота, 191 голов лошадей, 506 голов верблюдов, — говорится в сообщении опершатаба по ЧС.

    Ранее сообщалось, что в Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы.

    Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах.

    Началась защита древнего городища Сарайшык.

     

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Регионы Казахстана Режим ЧС Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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