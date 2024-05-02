Уровень воды в реке Есиль в СКО снижается

В Северо-Казахстанской области уровень воды в реке Есиль снижается, но все еще местами превышает критические отметки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00, за сутки уровень воды в реке Есиль у села Токсан би снизился на 38 см и составил 715 см, у села Крещенки – 981 см, у райцентра Сергеевки – 861 см. На этих гидропостах вода уже гораздо ниже критической отметки.

Однако у села Покровки уровень все еще остается выше опасных значений. За сутки отмечается снижение на 49 см. Фактический уровень воды здесь – 1 242 см, при этом критический составляет 950 см. У села Новоникольское за сутки снижение всего на 15 см. Уровень воды – 1 589 см, опасный – 1 187 см.

В Петропавловске вода тоже уходит медленными темпами. За сутки – минус 23 см. Уровень еще составляет 1 257 см при критической отметке в 960 см.

На Сергеевском водохранилище перелив воды через гребень плотины составляет 149 см. В этом году он достигал рекордных 425 см и держался на этом уровне более суток. С 10-го апреля перелив начал снижаться. Незначительное повышение наблюдалось в период второй волны паводка.

В этом году в регионе от наводнения пострадали около 3,9 тыс. домов, из них свыше 3,5 тыс. до сих пор остаются подтопленными. Большая часть их – в Петропавловске.

В городе уже приступили к строительству новых домов для семей, чье жилье не подлежит восстановлению после паводка.

По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, в ближайшее время начнут восстанавливать насосную станцию.

С 12 апреля Петропавловск находится на альтернативном водоснабжении. Воду качают из озера Пестрого.