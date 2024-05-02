РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:12, 01 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Есиль в СКО снижается

    Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище
    Фото: Правительство РК

    В Северо-Казахстанской области уровень воды в реке Есиль снижается, но все еще местами превышает критические отметки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет» на 8:00, за сутки уровень воды в реке Есиль у села Токсан би снизился на 38 см и составил 715 см, у села Крещенки – 981 см, у райцентра Сергеевки – 861 см. На этих гидропостах вода уже гораздо ниже критической отметки.

    Однако у села Покровки уровень все еще остается выше опасных значений. За сутки отмечается снижение на 49 см. Фактический уровень воды здесь – 1 242 см, при этом критический составляет 950 см. У села Новоникольское за сутки снижение всего на 15 см. Уровень воды – 1 589 см, опасный – 1 187 см.

    В Петропавловске вода тоже уходит медленными темпами. За сутки – минус 23 см. Уровень еще составляет 1 257 см при критической отметке в 960 см.

    На Сергеевском водохранилище перелив воды через гребень плотины составляет 149 см. В этом году он достигал рекордных 425 см и держался на этом уровне более суток. С 10-го апреля перелив начал снижаться. Незначительное повышение наблюдалось в период второй волны паводка.

    В этом году в регионе от наводнения пострадали около 3,9 тыс. домов, из них свыше 3,5 тыс. до сих пор остаются подтопленными. Большая часть их – в Петропавловске.

    В городе уже приступили к строительству новых домов для семей, чье жилье не подлежит восстановлению после паводка.  

    По словам акима области Гауеза Нурмухамбетова, в ближайшее время начнут восстанавливать насосную станцию.

    С 12 апреля Петропавловск находится на альтернативном водоснабжении. Воду качают из озера Пестрого. 

    Теги:
    Река Есиль Северо-Казахстанская область Наводнение Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!