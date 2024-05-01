Когда восстановят насосную станцию в Петропавловске, ответил аким СКО

В ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз» на телеканале Jibek Joly аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов ответил на вопрос о том, сколько времени потребуется для восстановления насосной станции, которая оказалась в зоне подтопления в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Станция первого подъема, которая обеспечивает водоноснабжением областной центр, в первые дни паводка была обесточена ледяными массами. Сегодня мы приобрели оборудование. Буквально на этой неделе приступаем и ее восстановим, - заявил аким региона.

По его словам, подтопленные районы СКО сегодня разделены на секторы. Каждый район мобилизует механические отряды, отправляет откачивающую технику. В общей сложности, в восстановительных работах будут задействованы более 800 рабочих и более 400 единиц техники.

Напомним, 12 апреля Петропавловск остался без воды. Лед разрушил опоры линии электропередач, по которым подавалась энергия на насосную станцию. Ранее на самом объекте возводили защитную дамбу, которая должна была спасти от воды.



