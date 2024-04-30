Новых подтоплений в Петропавловске не ожидается
Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев доложил о паводковой обстановке в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 129%, перелив через гребень плотины составляет 1 метр 65 см. В верховьях реки Есиль и на её притоках наблюдается значительное снижение уровня воды. Уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки понизился на 28 см., Новоникольское — уменьшился на 26 см. То есть, пик паводка второй волны там уже пройден. Он прошел г. Петропавловск, где отмечено понижение на 19 см. за сутки. По прогнозам Казгидромета, новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается, — сказал Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.
По его словам, с 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории Северо-Казахстанской области.
— С начала паводка в СКО были подтоплены, по уточнённым данным, (по поступившим обращениям и заявлениям хозяев, а также адресной работы МИО и ДЧС СКО) 3898 домов, сейчас вода ушла из 312 домов. В данный момент подтопленными остаются по области 3 586 домов, подтопленных придомовых территорий — 760. Всего по области было эвакуировано 14 388 человек, из них 3 596 детей. На данный момент вернулись домой 764 человека, из них 200 детей. Остаются эвакуированными 13 624 человека, из них 3 396 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент пребывают 906 человек (из них 159 детей), — добавил спикер.