Новых подтоплений в Петропавловске не ожидается

Пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев доложил о паводковой обстановке в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Обстановка в нашей области остается стабильно сложной. Сергеевское водохранилище заполнено на 129%, перелив через гребень плотины составляет 1 метр 65 см. В верховьях реки Есиль и на её притоках наблюдается значительное снижение уровня воды. Уровень воды в реке Есиль в Есильском районе на гидропосту села Покровка за сутки понизился на 28 см., Новоникольское — уменьшился на 26 см. То есть, пик паводка второй волны там уже пройден. Он прошел г. Петропавловск, где отмечено понижение на 19 см. за сутки. По прогнозам Казгидромета, новых подтоплений не зафиксировано и не ожидается, — сказал Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.

По его словам, с 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории Северо-Казахстанской области.