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    16:09, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    100 домов для пострадавших от паводка строят в СКО

    строительство домов в СКО
    Фото: акимат СКО

    В Северо-Казахстанской области по поручению Главы государства с рабочей поездкой побывал заместитель Премьер-Министра Канат Бозумбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области. 

    строительство домов в СКО
    Фото: акимат СКО

    В ходе поездки вице-премьер ознакомился с ситуацией в подтопленных микрорайонах Петропавловска, встретился с пострадавшими от паводка, посетил дамбы и Петропавловский гидроузел, также побывал в Солнечном-2, где идёт строительство жилых домов для пострадавших, провел рабочее совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

    — Для решения жилищного вопроса для пострадавших принимаются комплекс мер. Есть договоренность с застройщиками на строительство многоэтажек, также для покупки жилья составлен пул квартир из первичного и вторичного рынка. Кроме того, с фондом «Казахстан Халкына» подписан меморандум на строительство 100 жилых дома в микрорайоне Солнечный 2, куда подведена инженерная инфраструктура. На данный момент 10 местных строительных компании приступили к возведению домов, — написал глава региона Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.

    строительство домов в СКО
    Фото: акимат СКО

    Вместе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым в регион приехали председатель совета директоров «Kaspi.kz» Вячеслав Ким, председатель совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуард Огай и председатель правления «KazMinerals Management» Эльдар Мамедов. Данные компании откликнулись на призыв Главы Государства и будут оказывать помощь и поддержку пострадавшим от паводка. Они направят 60 млрд.тг на строительство жилья и покупку квартир в нашем регионе.

    строительство домов в СКО
    Фото: акимат СКО
    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье Строительство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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