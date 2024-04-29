100 домов для пострадавших от паводка строят в СКО

В Северо-Казахстанской области по поручению Главы государства с рабочей поездкой побывал заместитель Премьер-Министра Канат Бозумбаев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Фото: акимат СКО

В ходе поездки вице-премьер ознакомился с ситуацией в подтопленных микрорайонах Петропавловска, встретился с пострадавшими от паводка, посетил дамбы и Петропавловский гидроузел, также побывал в Солнечном-2, где идёт строительство жилых домов для пострадавших, провел рабочее совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.

— Для решения жилищного вопроса для пострадавших принимаются комплекс мер. Есть договоренность с застройщиками на строительство многоэтажек, также для покупки жилья составлен пул квартир из первичного и вторичного рынка. Кроме того, с фондом «Казахстан Халкына» подписан меморандум на строительство 100 жилых дома в микрорайоне Солнечный 2, куда подведена инженерная инфраструктура. На данный момент 10 местных строительных компании приступили к возведению домов, — написал глава региона Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.

Фото: акимат СКО

Вместе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым в регион приехали председатель совета директоров «Kaspi.kz» Вячеслав Ким, председатель совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» Эдуард Огай и председатель правления «KazMinerals Management» Эльдар Мамедов. Данные компании откликнулись на призыв Главы Государства и будут оказывать помощь и поддержку пострадавшим от паводка. Они направят 60 млрд.тг на строительство жилья и покупку квартир в нашем регионе.