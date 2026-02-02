РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:25, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Управление по защите прав детей создадут в Алматы

    На внеочередной сессии маслихата депутаты поддержали создание управления по защите прав детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сессия маслихата Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На сессии рассмотрен вопрос о внесении дополнений в решение маслихата «Об утверждении схемы управления городом Алматы». Депутаты утвердили создание нового структурного подразделения – управления по защите прав детей.

    сессия маслихата Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как было отмечено, необходимость принятия данного решения обусловлена поручением руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и соответствующими изменениями в постановление Правительства Республики Казахстан, которыми предусмотрено формирование специализированного органа по защите прав детей на местном уровне.

    Выступая на сессии, председатель маслихата города Алматы Меиржан Отыншиев подчеркнул, что вопросы обеспечения прав и безопасности детей сегодня приобретают особую актуальность по всей стране.

    По его словам, создание отдельного управления позволит выстроить более эффективную систему профилактики, оперативного реагирования и межведомственной координации, что особенно важно для мегаполиса с высокой численностью населения и развитой социальной инфраструктурой.

    Ранее в министерстве просвещения РК заявили, что система защиты прав детей с начала года охватила 2,7 млн детей и родителей программами профилактики.

    Напомним, полиция Алматы прекратила уголовное дело после проверки сообщений о попытке суицида школьницы в Алматы. В полиции заявили, что факты буллинга не подтвердились. Ранее стало известно о попытке суицида одной из учениц частной школы. По словам отца ребенка, причиной произошедшего могла стать психологическая нагрузка в учебном заведении.

    Теги:
    Маслихат Дети Права человека Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
