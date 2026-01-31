Факты буллинга в частной школе не подтвердились – полиция Алматы

В департаменте полиции Алматы напомнили, что по факту информации о якобы имевшем место буллинге в отношении несовершеннолетней учащейся частной школы Алматы управлением полиции Наурызбайского района было возбуждено уголовное дело.

— В ходе расследования данные сведения не подтвердились, факты буллинга не установлены. Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что решение утверждено прокуратурой.

В департаменте полиции призвали граждан и СМИ воздерживаться от распространения непроверенной информации, особенно в отношении несовершеннолетних.

Напомним, ранее стало известно о попытке суицида одной из учениц частной школы.

Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан сообщила, что девочка находится под наблюдением врачей, состояние ее оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика. По словам отца ребенка, причиной произошедшего могла стать психологическая нагрузка в учебном заведении. В ответ управление образования города создало специальную мониторинговую группу с участием представителей профильных подразделений, департамента по обеспечению качества в сфере образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, общественного совета города, а также правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят требования к частным школам.



