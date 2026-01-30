Попытка суицида в частной школе в Алматы: омбудсмен рассказала о состоянии девочки

На своей странице в социальных сетях она сообщила, что девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.

— Я на связи с папой девочки, предложена психологическая поддержка. Создана мониторинговая группа по данному случаю управлением образования Алматы, а также проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего, причины и фактические данные устанавливаются. До завершения проверки прошу воздержаться от распространения слухов и непроверенной информации, а также косвенных обвинений третьих лиц, — написала Диана Ерлан.

Ранее отец ребенка Канат Амиркин в социальных сетях рассказал о произошедшем. По его словам, дочь была доставлена в реанимацию, а причиной случившегося он называет ситуацию в частной школе, где, как утверждает мужчина, ребенок подвергался психологическому давлению.

В комментариях к публикации управление образования Алматы сообщило о создании специальной мониторинговой группы. В ее состав вошли представители профильных подразделений, департамента по обеспечению качества в сфере образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, общественного совета города, а также правоохранительных органов.

— На текущий момент группа уже приступила к работе непосредственно в частной школе. Проводится всестороннее изучение обстоятельств. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с законодательством РК. Вопрос находится на особом контроле, — сообщили в управлении.

По данному факту управлением полиции Наурызбайского района Алматы возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что правовая оценка действиям ответственных лиц будет дана по результатам расследования, а процессуальные решения приняты в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят требования к частным школам.

Также с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.