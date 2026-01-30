РУ
    14:15, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Попытка суицида в частной школе в Алматы: омбудсмен рассказала о состоянии девочки

    Детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан прокомментировала состояние ученицы одной из частных школ города, которая была госпитализирована после попытки суицида, передает агентство Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    На своей странице в социальных сетях она сообщила, что девочка находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика.

    — Я на связи с папой девочки, предложена психологическая поддержка. Создана мониторинговая группа по данному случаю управлением образования Алматы, а также проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего, причины и фактические данные устанавливаются. До завершения проверки прошу воздержаться от распространения слухов и непроверенной информации, а также косвенных обвинений третьих лиц, — написала Диана Ерлан. 

    Ранее отец ребенка Канат Амиркин в социальных сетях рассказал о произошедшем. По его словам, дочь была доставлена в реанимацию, а причиной случившегося он называет ситуацию в частной школе, где, как утверждает мужчина, ребенок подвергался психологическому давлению. 

    В комментариях к публикации управление образования Алматы сообщило о создании специальной мониторинговой группы. В ее состав вошли представители профильных подразделений, департамента по обеспечению качества в сфере образования, центров психологической поддержки и защиты прав детей, общественного совета города, а также правоохранительных органов.

    — На текущий момент группа уже приступила к работе непосредственно в частной школе. Проводится всестороннее изучение обстоятельств. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры в соответствии с законодательством РК. Вопрос находится на особом контроле, — сообщили в управлении.

    По данному факту управлением полиции Наурызбайского района Алматы возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

    В департаменте полиции Алматы подчеркнули, что правовая оценка действиям ответственных лиц будет дана по результатам расследования, а процессуальные решения приняты в рамках действующего законодательства.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят требования к частным школам. 

    Также с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ. 

