Открывались в банях и в складах — что показала проверка частных школ в Казахстане

По ее словам, сегодня в стране насчитывается более 880 частных школ, из них более 785 оцифрованы и начали получать госзаказ.

Министр напомнила, что в 2025 году был проведен аудит законности размещения госзаказа в частных школах, по результатам которого была озвучена критика.

— В целом касательно лицензий мы будем уделять внимание вопросам укомплектованности штата, так как во многих школах наблюдался недобор. Мы также выявили нарушения в части качества образования и выполнения стандарта образования, — сказала она.

В этой связи, с этого года Генеральная прокуратура и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.

Основное внимание будет уделяться трем ключевым критериям: качеству обучения, наличию квалифицированных кадров и безопасности детей. Школы, которые не соответствуют этим требованиям, могут лишиться лицензии.

Также будет проверяться соответствие зданий школ нормам.

— Вы знаете, что некоторые открывали школы в банях и в складах, работали более 10 лет и последние 5 лет получали госзаказ. Будем устранять такие нарушения закона, — добавила Жулдыз Сулейменова.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов выявило ряд системных нарушений в финансировании частных школ, в их числе: