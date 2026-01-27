Открывались в банях и в складах — что показала проверка частных школ в Казахстане
С 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, сегодня в стране насчитывается более 880 частных школ, из них более 785 оцифрованы и начали получать госзаказ.
Министр напомнила, что в 2025 году был проведен аудит законности размещения госзаказа в частных школах, по результатам которого была озвучена критика.
— В целом касательно лицензий мы будем уделять внимание вопросам укомплектованности штата, так как во многих школах наблюдался недобор. Мы также выявили нарушения в части качества образования и выполнения стандарта образования, — сказала она.
В этой связи, с этого года Генеральная прокуратура и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.
Основное внимание будет уделяться трем ключевым критериям: качеству обучения, наличию квалифицированных кадров и безопасности детей. Школы, которые не соответствуют этим требованиям, могут лишиться лицензии.
Также будет проверяться соответствие зданий школ нормам.
— Вы знаете, что некоторые открывали школы в банях и в складах, работали более 10 лет и последние 5 лет получали госзаказ. Будем устранять такие нарушения закона, — добавила Жулдыз Сулейменова.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов выявило ряд системных нарушений в финансировании частных школ, в их числе:
- завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами; необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий;
- извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;
- проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального.