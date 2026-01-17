В Казахстане усилят требования к частным школам

В дальнейшем частные школы будут открываться только в регионах, где существует реальная потребность. Лицензии будут выдаваться исключительно в случаях, когда необходимо заменить трехсменные школы и школы, находящиеся в аварийном состоянии, а также в регионах с дефицитом государственных школ.

Одновременно в рамках законодательства будут усилены требования к учредителям частных школ. Они будут отвечать за качество образования, уровень квалификации педагогов и обеспечение безопасности учащихся. Также планируется изменить порядок назначения директоров школ. В дальнейшем решения о назначении будут приниматься с учетом согласования с отраслевым министерством и местными исполнительными органами, а не только по усмотрению учредителей.

На сегодняшний день оцифрованы документы 785 частных школ. Всего в стране действует 890 частных школ, имеющих лицензию. Правительство планирует ввести мораторий на размещение государственного заказа в вновь открываемых частных школах.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам совершенствования системы социальной поддержки населения и нового механизма регулирования деятельности частных школ в рамках подушевого финансирования.