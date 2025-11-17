Государство часто платит за несуществующих учеников — Бектенов о финансировании частных школ

Рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по повышению эффективности расходования бюджетных средств посредством цифровизации.

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова доложила о проводимой работе по внедрению Единой цифровой платформы (ЕЦП). Оцифрованы 16 типов организаций в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. С июля т. г. свыше 9 тыс. организаций охвачены декларированием штатных расписаний, данная работа будет завершена до конца текущего года.

Цифровизация позволила обнаружить ряд «серых схем» в социальной сфере. В частности, выявлено около 40 тыс. лиц, имеющих пенсионные отчисления без официальных трудовых договоров. Установлены случаи, когда работники официально числятся в штате школы одного региона, но имеют трудовые договоры и перечисления пенсионных взносов в организациях других областей. По всем выявленным фактам государственной инспекцией труда ведется соответствующая работа.

Также в результате автоматизации кадровых процессов 9,6 тыс. школ установлены 75 должностей из штатных расписаний, которые не были предусмотрены в Реестре, а дополняются руководителями организаций самостоятельно. К примеру, такие должности как заместитель директора по приему в школу, исполнительный директор и др. В этой связи ведется работа по приведению Реестра к единому стандарту.

С. Жакупова представила концепцию человекоцентричности ЕЦП. На сегодня базами данных охвачены 4,5 млн человек. Так, предлагается осуществлять прогноз социальных обязательств через план финансирования семьи, где будет отражен весь комплекс мер соцподдержки, начиная от АСП и иных пособий, до субсидирования дошкольного обучения, бесплатных спортивных секций и др. Это позволит видеть общую картину социальной защищенности граждан.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости видимых результатов трансформации, которые должны влиять на сокращение нерациональных трат и перераспределение мер помощи в пользу реально нуждающихся граждан. По данным МТСЗН, в 2024 году в рамках автоматизации и борьбы с социальным мошенничеством, в том числе путем выявления так называемых «мертвых душ», в государственный бюджет возвращено 299 млрд тенге. Ожидается, что цифровизация программы субсидирования рабочих мест и иные меры в ближайшие три года приведут к оптимизации 135 млрд тенге бюджетных средств.

Финансирование сферы образования

На совещании рассмотрены вопросы финансирования сферы образования. Внимание уделено внедрению новых механизмов финансирования частных школ.

Ранее по поручению Премьер-министра АО «Финансовый центр» было передано от Министерства просвещения в ведение Министерства финансов для повышения эффективности управления средствами государственного образовательного заказа.

Министр финансов Мади Такиев представил отчет о проделанной работе по обеспечению прозрачности в данной сфере. В ноябре т. г. года на веб-портале e-Qazyna.kz запущен информационный сервис OrtaBilim. Система направлена на усиление контроля за достоверностью данных посредством автоматической проверки количества и контингента обучающихся, наличия разрешительных документов и др.

Министерством финансов выявлены серьезные нарушения в финансировании частных школ, получающих государственный заказ. В частности, из 745 учреждений 155 не отражают полученный доход. Порядка 30% из 427 оцифрованных школ не соответствовали по целевому назначению вида деятельности. Так, в Мактааральском районе Туркестанской области целевое назначение одной из школ — тойхана, в Шымкенте — торговый центр и др.

В 64 школах контингент обучающихся превышает проектную мощность более чем в 2 раза. К примеру, в одной из частных школ Алматинской области при проектной мощности, рассчитанной на 60 человек, фактически были отражены 702 учащихся. Речь идет о нецелевых выплатах государства за якобы предоставление гражданам образовательных услуг.

В частной школе города Астаны с мощностью на 241 ученика в документах отражены 1003 человека. Кроме того, в отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования.

Новый сервис связывает воедино все информационные системы образования. Это позволяет повысить эффективность мер контроля за соответствием требований нагрузки на школы и учителей, а также снизить нагрузку на бюджет через фильтрацию и недопущение нецелесообразных трат.

На сегодня уже 86% частных школ прошли авторизацию и подписали пользовательское соглашение. МФ совместно с МП проводятся разъяснительные семинары с директорами частных школ об изменении системы финансирования. Следует отметить, что за оказанные услуги в текущем году выплаты школам будут осуществлены. Вместе с тем, с января 2026 года деятельность будет строго регламентирована новой информационной системой. В дальнейшем к сервису планируется подключить все виды государственного финансирования в сфере образования: госзаказы, гранты, стипендии и обеспечение мест в общежитиях.

— Проведенная ревизия выявила многочисленные нарушения в вопросах финансирования частных школ. Фактически мы видим, что государство часто платит за несуществующих учеников. На этом рынке сформировалась целая нелегальная индустрия. Министерству просвещения и Министерству финансов со следующего финансового года необходимо навести полный порядок в этой сфере. Ни один государственный тенге не должен тратиться впустую, оседая в карманах недобросовестных участников рынка и чиновников, — отметил Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений министерствам труда и социальной защиты населения, финансов, просвещения, а также акиматам регионов.

