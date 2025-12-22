Алгоритм раннего выявления буллинга позволил помочь более трем тысячам детей

В 2025 году по поручениям Главы государства в Казахстане усилены меры профилактики правонарушений и насилия в отношении детей с акцентом на раннее выявление рисков и предупреждение противоправного поведения. С начала года в совокупности система защиты прав детей охватила 2,7 млн детей, родителей и педагогов программами профилактики, охватывающими обучение, консультации и психологическую поддержку.

По итогам 11 месяцев текущего года зафиксировано снижение преступлений в отношении несовершеннолетних: количество уголовных правонарушений сократилось на 2,3%, а преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних — на 17,9%.

Профилактическая работа охватывает детей, семьи и педагогическое сообщество и строится на принципе доступности помощи. С начала учебного года во всех детских садах, школах и колледжах проведено более 1,4 млн уроков «Личной безопасности». Центры психологической поддержки оказали помощь свыше 35 тысячам граждан, а через контакт-центр «111» поддержку, сопровождение получили порядка 120 тысяч детей.

В организациях образования функционируют Центры педагогической поддержки родителей: проведено более 33 тысяч занятий, консультации получили свыше 1,1 млн родителей, что способствует повышению родительской ответственности и укреплению института семьи.

Отдельное внимание уделено профилактике школьной травли. С нового учебного года во всех школах и колледжах страны масштабирована антибуллинговая программа «ДосболLIKE».

— Профилактика позволяет выявлять риски и оказывать помощь детям на ранних этапах. Формирование нулевой терпимости к насилию и своевременное реагирование остаются ключевыми задачами системы защиты прав детей, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Внедрение алгоритма раннего выявления буллинга и насилия обеспечило оперативное межведомственное реагирование и позволило своевременно оказать помощь более 3 тысячам несовершеннолетних. В 2025 году обучение по профилактике насилия, буллинга и девиантного поведения прошли более 17 тысяч педагогов, что обеспечило единые стандарты профилактической работы в системе образования.

С 2023 года в стране впервые введена административная ответственность за буллинг и кибербуллинг. С начала 2025 года зарегистрировано 404 административных дела, по 238 случаям назначены штрафы, что усилило принцип неотвратимости наказания и повысило ответственность всех участников образовательного процесса.

В рамках проекта «Закон и порядок» с сентября 2025 года в Талгарском районе Алматинской области в 10 школах и трех колледжах внедрены занятия по правовому воспитанию и профилактике противоправного поведения.

Таким образом, профилактические меры, антибуллинговые программы, усиление ответственности и реализация проекта «Закон и порядок» выстроены как взаимосвязанные элементы единой системы защиты прав детей. Дальнейшее развитие данной работы предусмотрено проектом Закона «О профилактике правонарушений», а также Единой программой «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, направленными на укрепление межведомственного взаимодействия и снижение рисков для детей.

Материал о ситуации и мерах, предпринимаемых Казахстаном для борьбы с травлей, можете прочитать по ссылке.