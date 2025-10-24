Буллинг в Казахстане: как остановить травлю, разрушающую детство

Что говорит статистика

Проблема травли зачастую имеет скрытые формы, но ее масштаб уже нельзя игнорировать. Это вопрос безопасности детей и ментального здоровья нации.

На этот вызов обратил внимание и Президент страны. В своих выступлениях он подчеркивал, что школа должна быть безопасным местом для каждого ребенка, а государство – надежным защитником их прав. По его инициативе в законодательство были внесены изменения: введена административная ответственность за травлю и кибербуллинг, а также запущены пилотные антибуллинговые программы в школах, ужесточено наказание за все формы насилия над несовершеннолетними.

Согласно официальной статистике, в Казахстане 17,5% детей время от времени подвергаются буллингу, 6,8% опрошенных подростков 2-3 раза в месяц испытывают травлю и запугивание со стороны окружающих, а чуть более 14% детей в возрасте 11-15 лет признались, что сами участвовали в буллинге по отношению к сверстникам. Самая высокая доля жертв буллинга среди детей 11 лет и снижается по мере взросления к 15 годам.

Кадр из видео

По данным Unicef, до 63% детей хоть раз становились свидетелями травли. В законе о правах ребенка буллингу дается следующее определение: систематические действия унизительного характера, преследования или запугивания, в том числе направленные на принуждение к совершению или отказу от совершения какого-либо действия, а равно те же действия, совершенные публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ. Довольно четкое определение, но порой, находясь внутри конфликтной ситуации, сложно понять, тебя действительно травят или ты просто не в ладах со своими одноклассниками.

– Буллинг – это систематическая травля, которая происходит постоянно и может проявляться в разных формах. Жертва не может прекратить ее самостоятельно, – отметила психолог Анастасия Кадочникова. Кадр из видео

Какие существуют виды кибербуллинга?

Итак, ключевыми признаками буллинга являются систематичность, преднамеренное нанесение вреда, неважно физического или эмоционального, и дисбаланс сил, то есть ситуация, в которой жертва беззащитна перед обидчиками. Помимо этого, в буллинге существует несколько категорий в зависимости от того, какие инструменты травли используют агрессоры. Вербальный буллинг – к нему относятся оскорбления, насмешки, унижения, распространение слухов, сексуализированные высказывания, а также дискриминационные шутки, касающиеся внешности, происхождения, национальности, пола и статуса. Физический буллинг – побои, толчки, удары, подножки, а также порча вещей, личных предметов, одежды.

Социальный буллинг – включает в себя игнорирование, бойкот, исключение из социальных групп и формирование у жертвы ощущения изгоя. Существуют также понятия экономического буллинга. В данном случае агрессор или группа агрессоров вымогают у более слабой жертвы, а зачастую и группы жертв, деньги на регулярной основе либо заставляют их покупать определенные вещи.

– Поступило сообщение от школьника одной из школ Павлодарской области. Он рассказал, что в их учебном заведении сложилась неформальная система отношений, при которой старшеклассники и даже студенты колледжей требуют от младших приобрести какие-либо вещи, продукты или выполнить определенные поручения. В случае отказа дети подвергаются давлению и буллингу, – рассказала руководитель Офиса уполномоченного по правам ребенка Жанар Мухамеджанова.

Кадр из видео

Все виды буллинга могут проявляться как самостоятельно, так и дополнять друг друга. В последние пару десятилетий прочное место в списке заняло еще одно понятие – кибербуллинг или цифровая травля. Основные инструменты кибербуллинга – это оскорбление, угрозы или травля в соцсетях, мессенджерах и чатах, публикация фото и видео с целью коллективного обсуждения, создания обидных мемов и даже фейковых аккаунтов.

– Создаются чаты, создаются страницы в социальных сетях, где выставляются на обозрение смешные фотографии, создаются карикатуры, мемы, и уже массово происходит травля ребенка в онлайн-пространстве, – подчеркнула заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Юлия Овечкина.

Кадр из видео

Несмотря на то, что при кибербуллинге травля происходит в виртуальном пространстве, уйти от нее жертве так же непросто, как и от столкновений с агрессорами оффлайн.

– Иногда создается отдельная группа с оскорбительным названием, куда добавляют ребенка. У меня был случай, когда в такую группу дети писали различные обидные комментарии в адрес одного ученика. Ребенок выходил из группы, но его снова добавляли, и все повторялось — каждый одноклассник писал что-то гадкое, – добавила А.Кадочникова.

Что гласит закон?

Кибербуллинг относительно новый инструмент, который помогает агрессорам развернуть травлю в гораздо большем масштабе, чем это делали предыдущие поколения. Как правило, если ребенок подвергается цифровому буллингу, то и в остальных сферах жизни он не чувствует себя достаточно безопасно.

– Здесь такая пограничная линия, когда в отношении ребенка могут совершаться действия в школе, а после выходить за пределы школы, с использованием телефона. Поэтому здесь четкую границу я провести не могу, потому что ее нет, – отметила Ю.Овечкина.

Еще недавно законодательные нормы казахстанской правовой системы не охватывали некоторые виды травли, например, кибербуллинг. Не были четко определены обязанности организаций, защищающих права детей, не было достаточных механизмов ответственности. Но все изменилось после вмешательства Президента.

– По поручению Главы государства в 2022-м году были внесены законодательные изменения, и впервые на уровне наших законов было закреплено само понятие буллинг, травли ребенка. И вот в 2022 году, можно сказать, был дан отчет уже официальным мерам, мерам, которые реализуются государственными органами на законодательном уровне, – считает Ю.Овечкина.

Данные изменения утвердили единые правила для школ и образовательных организаций по обнаружению, документированию, реагированию и профилактике буллинга.

– Были разработаны и приняты соответствующие правила профилактики буллинга, установлены виды помощи как ребенку, который пострадал от травли, так и совершившему данный факт, – рассказала Овечкина.

В апреле 2024 года Президентом Касымом-Жомартом Токаевым был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщины и безопасности детей», что стало первым в истории Казахстана масштабным шагом по административной ответственности за буллинг. Возраст административной ответственности в Казахстане наступает с 16 лет. Что же происходит в случае, если травля исходит от подростка, не достигшего этого возраста?

– С 12 до 16 лет ответственность возлагается на родителей, – подчеркнула Ю.Овечкина.

Однако если речь идет о физическом буллинге с нанесением телесных повреждений средней и тяжкой степени, в действие вступают нормы Уголовного Кодекса. Уголовная ответственность детей в стране устанавливается с 14-летнего возраста.

– Есть группа лиц, которая травит какого-то ребенка, а после начинает его избивать. И избивает до такой степени, что у него ломается рука, или наносятся иного вида травмы, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. В этом случае наступает уголовная ответственность. Санкция данной статьи – до 2-3 лет лишения свободы, – рассказала юрист Айгуль Утарова.

Как еще противодействуют буллингу в Казахстане?

Изменения в законодательстве лишь часть комплексной программы по защите прав детей, обеспечению их благополучия и созданию безопасной образовательной среды. Специалисты подчеркивают, что основная роль в этой программе отведена не карательной, а профилактической составляющей. То есть целью является не наказать как можно большее количество агрессоров, а снизить уровень насилия в школах и колледжах. В 2023 году совместно с Министерствами внутренних дел, труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры и информации была утверждена методика по выявлению фактов насилия и травли в образовательных учреждениях.

– В рамках этой методики важная роль отводится каждому педагогу, классному руководителю, педагогу-предметнику, который в рамках своего урока должен увидеть, что ребенку нужна помощь и вовремя сигнализировать. То же самое относится к работникам здравоохранения, социальной защите, органов внутренних дел. В этом вопросе никто не должен оставаться равнодушным. Если мы видим, что ребенку плохо, если мы видим, что ребенку нужна помощь, наша задача сигнализировать, – заявила Ю.Овечкина.

По словам экспертов, зачастую подростки занимаются травлей не до конца отдавая себе отчет, какой вред они наносят другим.

– Просто дети не чувствуют ответственности за свои действия из-за, видимо, недостаточной разъяснительной работы. Поэтому с прошлого года мы читаем лекции, привлекаем к этому ветеранов органов прокуратуры. Дети с удовольствием откликаются, задают вопросы, – заявила старший помощник прокурора ВКО по несовершеннолетним Сауле Губашева.

Кадр из видео

С сентября 2025 года во всех школах и колледжах страны внедрена антибуллинговая программа DosBolLike, разработанная с учетом международных практик и индекса благополучия детей. До широкого запуска программа в течение года апробировалась в 50 школах 9 регионов страны.

– По итогам пилотирования в 50 школах страны она показала очень положительные результаты. Значительно уменьшилось количество агрессоров, уменьшилось количество детей-жертв буллинга. И в целом улучшилось взаимоотношение между педагогами и учащимися, – добавила Ж.Мухамеджанова.

Для реализации программы DosBolLike была развернута масштабная подготовка специалистов. Уже обучено около 2500 педагогов, психологов и работников образования. А в течение года планируется охватить более 8000 специалистов по всей стране. Вместе с тем, по словам экспертов, одним из важнейших инструментов по выявлению и предотвращению буллинга является так называемый механизм самообращения.

– Важным вопросом является уведомление. Не нужно бояться говорить о своих проблемах. Не пытайтесь справиться со своими проблемами самостоятельно, потому что в государстве все механизмы имеются, – считает Ю.Овечкина.

Для помощи подросткам, пострадавшим от буллинга, был создан единый контакт-центр 111. Обращаться туда могут как сами школьники, так и их родители.

– Это единый государственный контакт-центр, который наравне с такими телефонами, как 102, 103, включен в перечень экстренных служб. По нему можно позвонить круглосуточно и бесплатно, – высказалась Ю.Овечкина.

Учитывая психологию современных подростков, которым гораздо проще дается переписка в чате, нежели телефонный звонок, контакт-центр 111 предусматривает и такой вариант коммуникации.

– Мы понимаем, что немногие дети имеют возможность позвонить и рассказать. Некоторым легче написать о своей проблеме и получить уже текстовую обратную связь. Во всех школах были размещены QR-коды контакт-центра 111. Каждый может отсканировать данный QR-код, перейти в чат сотрудников контакт-центра и сообщить о своей проблеме и получить квалифицированную помощь, – рассказала Овечкина.

Помимо круглосуточного контакт-центра 111, жалобу на травлю обязана принять администрация школы или колледжа, где учится ребенок, а также городской отдел образования. Помимо этого, с подобной проблемой можно обратиться к региональному уполномоченному по правам ребенка на республиканском уровне в Комитет по охране прав детей. И помните, главное не замалчивать проблему.

Что следует знать родителям о буллинге?

Вспомните, как давно вы разговаривали со своим ребенком? Не о том, какие оценки он получил в школе, что ел на обед, и не забыл ли о спортивной секции, а по-настоящему разговаривали о том, что его волнует, о чем он мечтает, чего боится? Выстраивание доверительных отношений с ребенком начинается с разговора. И именно разговор порой может помочь избежать трагедии.

– Мы мало обращаем внимание на эмоциональное состояние ребенка. И вот здесь важно обращать внимание, как он себя ведет. Например, если не хочет ходить в школу, придумывает отговорки о том, что у него сегодня болит живот, завтра зуб, послезавтра голова. Нужно понять почему это происходит, – отметила А.Кадочникова.

Понаблюдайте за своим ребенком. Не изменилось ли его общее настроение в последнее время? Может быть, он стал более подавленным, закрытым, раздражительным? Все это повод насторожиться и поговорить с ребенком по душам.Психологи подчеркивают, что в общении с детьми важно научиться задавать правильные вопросы и делать это на регулярной основе.

– Как прошел твой день? Он был веселым или был грустным? Или был скучным? Что-то интересное было сегодня? С кем ты подружился, с кем ты играл, с кем поссорился? – перечисляет правильные вопросы А.Кадочкникова.

Создать атмосферу доверия в отношениях с ребенком непростой, но крайне важный навык для любого родителя. А в случае, когда речь идет о подростке, прошедшем через травлю, создание поддерживающей обстановки в семье важно вдвойне.

Еще одна немаловажная задача, стоящая перед родителями, научить ребенка идентифицировать собственные эмоции. Это поможет ему не только разобраться со своими переживаниями, но и сделает более эффективной работу с психологической травмой.

По словам психолога, буллинг – это проблема группы, и ее структура гораздо сложнее, чем дуэт жертва-обидчик. Чаще всего структура участников травли выглядит следующим образом. Агрессор – это тот, кто инициирует травлю. Жертва – объект нападок. Последователи – эта группа поддерживает агрессора, смеется над жертвой, снимает происходящее на видео.

Кадр из видео

Сочувствующие — это те, кто переживает за происходящее, но не вмешивается. И, наконец, защитники — те, кто открыто или скрыто поддерживают жертву. Как правило, их меньшинство.

Здесь важно понимать: ни один участник этой ситуации не выходит из нее без последствий. Каждый получает свою психологическую травму.

Это означает, что помощь нужна не только жертве, но и агрессору — инициатору травли. Ведь за желанием самоутвердиться за чужой счет часто скрываются боль и обида, корни которых нередко уходят в семью.

Механизм буллинга сложен и многослоен. И пока государство разрабатывает свои методы борьбы с буллингом, наша общая задача — не оставаться в стороне и не перекладывать ответственность только на школу или социум.

Равнодушие делает травлю по-настоящему опасной. Мы должны это изменить, сформировав нулевую терпимость к насилию и буллингу. Все предпринимаемые меры направлены именно на то, чтобы каждый человек не боялся сообщать о таких фактах и не проходил мимо детской боли.