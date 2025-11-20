Улжан Сарсенбек завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по боксу

Спортсменка, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила в полуфинале турнира.

Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).

Таким образом, казахстанка завершила свое выступление с бронзовой наградой.

Ранее сообщалось, что три бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира - Асель Токтасын, Санжарали Бегалиев и Даниял Сапарбай.