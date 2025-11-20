19:26, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Улжан Сарсенбек завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по боксу
Представительница команды Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек стала третьей на финальном этапе Кубка мира в Дели (Индия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила в полуфинале турнира.
Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).
Таким образом, казахстанка завершила свое выступление с бронзовой наградой.
Ранее сообщалось, что три бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира - Асель Токтасын, Санжарали Бегалиев и Даниял Сапарбай.