РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:26, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Улжан Сарсенбек завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по боксу

    Представительница команды Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек стала третьей на финальном этапе Кубка мира в Дели (Индия),  передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    л
    Фото: НОК РК

    Спортсменка, выступающая в весе до 57 килограммов, уступила в полуфинале турнира.

    Сарсенбек в бою за выход в финал потерпела поражение от Жаисмин (Индия).

    Таким образом, казахстанка завершила свое выступление с бронзовой наградой.

    Ранее сообщалось, что три бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира - Асель Токтасын, Санжарали Бегалиев и Даниял Сапарбай.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают