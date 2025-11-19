РУ
    21:12, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Боксер Даниял Сапарбай завоевал «бронзу» Кубка мира в Индии

    Представитель команды Казахстана по боксу Даниял Сапарбай завоевал бронзовую медаль финального этапа Кубка мира в Дели (Индия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    о
    Фото: НОК РК

    Казахстанец бился за бронзовую медаль в весовой категории свыше 90 килограммов.

    Его соперником стал Нарендер из Индии.

    По итогам трёх раундов победу праздновал оппонент. Сапарбай финишировал третьим.

    Ранее сообщалось, что две бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира - Асель Токтасын и Санжарали Бегалиев.

