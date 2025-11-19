Боксер Даниял Сапарбай завоевал «бронзу» Кубка мира в Индии

Казахстанец бился за бронзовую медаль в весовой категории свыше 90 килограммов.

Его соперником стал Нарендер из Индии.

По итогам трёх раундов победу праздновал оппонент. Сапарбай финишировал третьим.

Ранее сообщалось, что две бронзовые медали выиграли казахстанские боксеры в финале Кубка мира - Асель Токтасын и Санжарали Бегалиев.