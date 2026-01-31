РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:40, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Улицу из золота построят в Дубае

    О строительстве новой достопримечательности с использованием золота сообщает Медиаофис Дубая, передает корреспондент Kazinform.

    Улицу из золота построят в Дубае
    Фото: Dubai Gold District

    Девелопер Ithra Dubai официально запустил проект Dubai Gold District — специализированного района для продажи золота, золотых украшений и ювелирных изделий.

    — С запуском проекта мы открываем новую важную главу в истории ювелирной индустрии золота. Объединяя наше наследие, масштаб и возможности, проект создаст значительную и разнообразную экосистему для трейдеров, инвесторов, ритейлеров, мировых брендов для обслуживания покупателей и посетителей всего глобального рынка и ключевых торговых коридоров, — разъяснил суть проекта генеральный директор Itha Dubai Иссам Галадари.

    Значимым элементом нового «Дома золота» в Дубае станет Gold Street — первая в мире улица, при строительстве которой будет использовано золото.

    Ранее сообщалось, что эмиратский железнодорожный перевозчик тестирует первый поезд на инновационной магнитной подушке.

    Беспилотное такси в тестовом режиме запустили в Дубае.

