Улицу из золота построят в Дубае

Девелопер Ithra Dubai официально запустил проект Dubai Gold District — специализированного района для продажи золота, золотых украшений и ювелирных изделий.

— С запуском проекта мы открываем новую важную главу в истории ювелирной индустрии золота. Объединяя наше наследие, масштаб и возможности, проект создаст значительную и разнообразную экосистему для трейдеров, инвесторов, ритейлеров, мировых брендов для обслуживания покупателей и посетителей всего глобального рынка и ключевых торговых коридоров, — разъяснил суть проекта генеральный директор Itha Dubai Иссам Галадари.

Значимым элементом нового «Дома золота» в Дубае станет Gold Street — первая в мире улица, при строительстве которой будет использовано золото.

Ранее сообщалось, что эмиратский железнодорожный перевозчик тестирует первый поезд на инновационной магнитной подушке.

Беспилотное такси в тестовом режиме запустили в Дубае.