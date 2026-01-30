РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:15, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Первый поезд на инновационной магнитной подушке тестируют на Ближнем Востоке

    Железнодорожный перевозчик ОАЭ Etihad Rail сообщил о коллаборации с итальянским разработчиком инновационной системы магнитной левитации, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Первый поезд на инновационной магнитной подушке тестируют на Ближнем Востоке
    Фото: Gulf news

    — Оставаясь приверженными принципам устойчивого развития и защиты окружающей среды, Etihad Rail и итальянская высокотехнологичная компания IronLev запустили первый в своем роде тест магнитной левитации на Ближнем Востоке. Это новое видение будущего устойчивого развития железнодорожного транспорта в регионе, — сообщает эмиратский перевозчик.

    Как передает Gulf news, в отличие от традиционных систем магнитной левитации, требующих специальных энергоемких путей, в тесте Etihad Rails и IronLev используется технология пассивной ферромагнитной левитации, когда для подъема поезда над существующими рельсами используются постоянные магниты без необходимости подачи постоянного потока электроэнергии для удержания состава в воздухе. Система снижает потребление электроэнергии на 29%. 

    В ходе проведенного в депо Аль Файя теста магнитная платформа транспортировала 7-тонный контейнер на расстояние 1,2 километра.

    Ранее сообщалось о том, что в Дубае в тестовом режиме запустили беспилотное такси.

    Катар и Саудовская Аравия планируют связать свои столицы высокоскоростным поездом.

    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
