Первый поезд на инновационной магнитной подушке тестируют на Ближнем Востоке

— Оставаясь приверженными принципам устойчивого развития и защиты окружающей среды, Etihad Rail и итальянская высокотехнологичная компания IronLev запустили первый в своем роде тест магнитной левитации на Ближнем Востоке. Это новое видение будущего устойчивого развития железнодорожного транспорта в регионе, — сообщает эмиратский перевозчик.

Как передает Gulf news, в отличие от традиционных систем магнитной левитации, требующих специальных энергоемких путей, в тесте Etihad Rails и IronLev используется технология пассивной ферромагнитной левитации, когда для подъема поезда над существующими рельсами используются постоянные магниты без необходимости подачи постоянного потока электроэнергии для удержания состава в воздухе. Система снижает потребление электроэнергии на 29%.

Driven by a commitment to sustainability and environmental protection, Etihad Rail and IronLev a high-tech Italian company have launched a first-of-its-kind magnetic levitation trial in the Middle East, introducing a new vision for the future of sustainable rail transport in the… pic.twitter.com/eq7GmgxEj8 — Etihad Rail (@Etihad_Rail) January 28, 2026

В ходе проведенного в депо Аль Файя теста магнитная платформа транспортировала 7-тонный контейнер на расстояние 1,2 километра.

