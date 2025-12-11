Два часа в пути: новая железная дорога соединит Катар и Саудовскую Аравию
Катар и Саудовская Аравия соединят свои столицы высокоскоростной железнодорожной магистралью. Время в пути между городами займет около двух часов, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Саудовское агентство новостей.
В Эр-Рияде в присутствии эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Аль-Сауда состоялась церемония подписания соглашения о реализации проекта скоростной электрической железной дороги.
Согласно проекту, протяженность скоростной магистрали составит 785 километров. Она соединит две столицы — Доху и Эр-Рияд — а также пройдет через ключевые города (Аль-Хуфуф и Даммам) и столичные аэропорты. Составы по новой магистрали будут курсировать со скоростью более 300 км/ч, что позволит сократить время в пути между столицами до двух часов.
Стороны планируют завершить проект через шесть лет. Железная дорога будет обслуживать до 10 млн пассажиров в год.
Проект будет реализован с учетом мировых стандартов качества и безопасности, с использованием новейших технологий и интеллектуальной инженерии в сфере пассажирских железнодорожных перевозок.
Ранее сообщалось, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан перешло в практическую стадию.