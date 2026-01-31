Угрозы штрафов от налоговых органов: в КГД предупредили о действиях мошенников

— В последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке. Это мошенники. Их цель простая — напугать, запутать и выманить ваши данные или деньги, — говорится в сообщении КГД Минфина РК.

Казахстанцам нужно запомнить три простых правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:

все официальные уведомления приходят только в Личный кабинет налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414); никаких кодов из СМС. Если кто-то просит «код для подтверждения» или ваш пароль — это 100% мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают; не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от «налоговой» с кнопкой «оплатить» или «проверить» — просто удаляйте.

Что делать:

не переходите по подозрительным ссылкам;

не отвечайте незнакомым отправителям;

не передавайте личные и финансовые данные;

проверяйте информацию только через официальные каналы

Отдельно в КГД объяснили про переход на «упрощенку», отметив, что подача уведомления на СНР по упрощённой декларации доступна с 1 января 2026 года.

Сделать это можно:

в Кабинете налогоплательщика через ЭЦП;

в приложении E-Salyq Business;

в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);

лично на бумаге в управлении госдоходов.

— Никаких кодов, очередей и «предварительных записей» налоговые органы не формируют и не запрашивают. Будьте внимательны. Мошенники играют на страхе и спешке. Проверяйте информацию. Доверяйте только официальным источникам, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее информацию о создании базы снимающих наличные опровергли в Нацбанке.