Угрозы штрафов от налоговых органов: в КГД предупредили о действиях мошенников
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК предупредили казахстанцев о «странных письмах от налоговой», передает агентство Kazinform.
— В последнее время людям массово приходят сообщения якобы от налоговых органов. Про переход на налоговый режим, срочные уведомления, угрозы штрафов и просьбы перейти по ссылке. Это мошенники. Их цель простая — напугать, запутать и выманить ваши данные или деньги, — говорится в сообщении КГД Минфина РК.
Казахстанцам нужно запомнить три простых правила, чтобы не попасться на уловки мошенников:
- все официальные уведомления приходят только в Личный кабинет налогоплательщика или через проверенные сервисы (официальные электронные сервисы, push-уведомления и контакт-центр 1414);
- никаких кодов из СМС. Если кто-то просит «код для подтверждения» или ваш пароль — это 100% мошенник. Настоящие сотрудники КГД такие данные никогда не спрашивают;
- не переходите по ссылкам. Если пришло странное письмо от «налоговой» с кнопкой «оплатить» или «проверить» — просто удаляйте.
Что делать:
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- не отвечайте незнакомым отправителям;
- не передавайте личные и финансовые данные;
- проверяйте информацию только через официальные каналы
Отдельно в КГД объяснили про переход на «упрощенку», отметив, что подача уведомления на СНР по упрощённой декларации доступна с 1 января 2026 года.
Сделать это можно:
- в Кабинете налогоплательщика через ЭЦП;
- в приложении E-Salyq Business;
- в приложениях банков (Каспи, Халык, БЦК);
- лично на бумаге в управлении госдоходов.
— Никаких кодов, очередей и «предварительных записей» налоговые органы не формируют и не запрашивают. Будьте внимательны. Мошенники играют на страхе и спешке. Проверяйте информацию. Доверяйте только официальным источникам, — подчеркнули в ведомстве.
