РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:30, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Информацию о создании базы снимающих наличные опровергли в Нацбанке

    Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности, передает Kazinform.

    фейк
    Фото: из открытых источников

    Национальный Банк отмечает, что «в стране не формируются реестры по факту снятия наличных». В тоже время для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи), и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников.

    Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков.

    Эти требования закреплены еще в 2016 года Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки.

    В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится.

    Центр призывает создателей контента не распространять искаженные трактовки правовых норм. В случае возникновения вопросов, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право обратиться в уполномоченный орган с официальным запросом для получения достоверной информации посредством сервиса «eOtinish».

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Фейки Комментарий
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают