Информацию о создании базы снимающих наличные опровергли в Нацбанке

Национальный Банк отмечает, что «в стране не формируются реестры по факту снятия наличных». В тоже время для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи), и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников.

Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков.

Эти требования закреплены еще в 2016 года Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки.

В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится.

Центр призывает создателей контента не распространять искаженные трактовки правовых норм. В случае возникновения вопросов, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право обратиться в уполномоченный орган с официальным запросом для получения достоверной информации посредством сервиса «eOtinish».