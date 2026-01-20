Информацию о создании базы снимающих наличные опровергли в Нацбанке
Центром по борьбе с дезинформацией фиксируется распространение информации о якобы создании государством базы лиц, снимающих наличные денежные средств через банковские терминалы (банкоматы). Данная информация является манипулятивной и не соответствует действительности, передает Kazinform.
Национальный Банк отмечает, что «в стране не формируются реестры по факту снятия наличных». В тоже время для повышения безопасности в банкоматах установлены камеры. Они помогают предотвратить преступления (мошенничество или кражи), и могут использоваться для расследования инцидентов, фиксируя действия клиентов и возможных злоумышленников.
Хранение видеозаписей обеспечивает доказательства в случае спорных ситуаций или правонарушений, а также помогает защитить как клиентов банков, так и финансовые учреждения от различных рисков.
Эти требования закреплены еще в 2016 года Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа № 205. Постановление обязывает банки устанавливать в банкоматах не менее одной камеры, позволяющей зафиксировать лицо держателя платежной карточки.
В целях унификации сроков хранения изображений банками с 1 января 2026 года информация хранится не менее 180 календарных дней. Других требований к фиксации лиц, снимающих наличные средства через банкоматы вне зависимости от частоты и суммы наличности в законодательстве не содержится.
Центр призывает создателей контента не распространять искаженные трактовки правовых норм. В случае возникновения вопросов, каждый гражданин Республики Казахстан имеет право обратиться в уполномоченный орган с официальным запросом для получения достоверной информации посредством сервиса «eOtinish».