Угроза удара по Ирану: Израиль в боевой готовности, США выводят персонал

Обострение ситуации связано с иранской ядерной программой, которая, по мнению США и их союзников, выходит за рамки мирных целей. Израиль завершает подготовку к нанесению ударов по иранской инфраструктуре, а Пентагон подтверждает готовность к применению силы.

Тегеран, в свою очередь, угрожает ответить ударами по американским базам. На этом фоне дипломатические усилия теряют актуальность, уступая место силовым сценариям.

Эвакуация персонала

США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и разрешат военнослужащим покинуть места своего проживания на Ближнем Востоке из-за возросших рисков безопасности в регионе.

11 июня Госдепартамент США распорядился об обязательной эвакуации неэкстренного персонала и членов их семей из посольства в Багдаде. Также было разрешено добровольное отбытие американских семей с баз в Бахрейне и Кувейте. Представитель Белого дома заявил, что решение связано с «возможной опасностью», которая, по словам президента США Дональда Трампа, «может возникнуть в любой момент».

— Это может быть опасное место, и мы посмотрим, что будет дальше, — отметил Трамп, добавив, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Официальные лица сообщили агентству Reuters, что меры эвакуации также связаны с данными разведки о возможной подготовке Израиля к военной операции против ядерных объектов Ирана.

США считают, что Иран в таком случае может нанести удары по американским базам, в частности в Ираке.

Израиль готов нанести удар

По сообщениям телеканала CBS, Израиль «полностью готов» к началу операции по нанесению ударов по ядерной инфраструктуре Ирана. Американские источники заявили, что в последние недели Израиль провел закрытые военные консультации с союзниками, а также активизировал подготовку к возможной эскалации.

В Белом доме подтвердили, что президент Трамп в понедельник провел напряженный 40-минутный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По данным Axios, глава правительства Израиля настаивает на силовом решении, если дипломатический путь не принесет результатов.

CENTCOM готов к силовому сценарию

Тем временем на слушаниях в Конгрессе глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла сообщил, что представил министру обороны и президенту набор военных опций, предусматривающих применение силы в случае провала переговоров.

Отвечая на уточняющий вопрос конгрессменов, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке подтвердил, что Пентагон готов действовать.

Позднее стало известно, что запланированное выступление генерала в Конгрессе было отложено в связи с развитием ситуации в регионе.

Трамп теряет веру в дипломатическое решение

Президент Трамп в интервью подкасту «Pod Force One» в понедельник признался, что все меньше верит в возможность заключения новой ядерной сделки с Ираном.

— Я не знаю. Раньше думал, что получится, а теперь — все меньше и меньше, — сказал он. — Было бы лучше сделать это без войны, без погибших. Но я не вижу у них прежнего стремления к соглашению.

Трамп также сообщил, что считает поведение иранской стороны «тактикой затягивания», а уровень их заинтересованности в переговорах, по его мнению, значительно снизился по сравнению с предыдущими месяцами.

Иран угрожает ударом по базам США

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде предупредил, что в случае вооруженного конфликта с США и их союзниками иранская армия нанесет удары по всем американским военным объектам в регионе. Об этом он заявил в среду в ходе еженедельного пресс-брифинга.

Он также сообщил, что Иран недавно провел испытания ракеты с двухтонной боеголовкой и не принимает никаких ограничений в отношении своей ракетной программы. По его словам, любые угрозы со стороны США не изменят стратегического курса Тегерана.

В заявлении иранской миссии при ООН, опубликованном в тот же день, подчеркивается, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а милитаризация США «только усиливает нестабильность» в регионе.

Шестой раунд переговоров в Маскате

Несмотря на обострение, дипломатические усилия формально продолжаются.

Иран и США проведут шестой раунд непрямых переговоров в предстоящее воскресенье в Омане. Спецпредставитель США по Ирану Стив Уиткофф планирует 15 июня встретится в Маскате с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Встреча пройдет при посредничестве Омана.

Иран, в свою очередь, сообщил о подготовке встречного проекта соглашения в ответ на предложения Вашингтона, которые Тегеран ранее отверг. Аракчи заявил, что заключение сделки, обеспечивающей мирный характер иранской ядерной программы, возможно «в кратчайшие сроки» — если будет политическая воля.

Как сообщалось, шестой раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате в воскресенье.

Президент Казахстана провел телефонный разговор с Президентом Ирана.