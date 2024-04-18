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    11:36, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Уголовные дела завели в полиции по пропавшим во время паводков казахстанцам

    полиция
    Фото: ДП ЗКО

    Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев рассказал о пропавших во время паводков людях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Да, к сожалению, такие случаи имели место, широко обсуждались в СМИ. В области Абай два человека пропали, в Атырауской области часть тел найдена. В области Абай продолжаются поисковые мероприятия, — сообщил М. Кожаев на брифинге в Сенате.

    Он заверил, что по всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

    — Следствие проводит необходимые процессуальные мероприятия, по результатам которых будет ясно, как это произошло, причины, условия, способствующие этому, есть ли виновность кого-либо в этих происшествиях, — отметил замминистра. — МВД возбудило уголовные дела в части пропавших людей. На сегодняшний день семь уголовных дел таких. По всем ним проводится предварительное расследование.

    Напомним, сотрудники полиции нашли 49-летнего мужчину, который пропал во время паводков в Кульсары.

    В настоящее время паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков. В свои дома вернулись более 18 тысяч человек.

    В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия.

    Лишились всего, но не сломлены — пострадавшие от паводков в Костанайской области.

    Теги:
    МВД РК Казахстанцы Пропавшие Закон и право Регионы Казахстана Полиция Паводки в Казахстане
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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