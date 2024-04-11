Паводки в Казахстане: найден мужчина, выехавший в город Кульсары на лодке

По данным ДП Атырауской области, сообщение о пропаже мужчины поступило на канал 102.

— В отдел полиции Жылыойского района поступила информация о том, что 49-летний мужчина выехал на лодке из села Карагай в город Кульсары и, в течение суток о нем не было вестей. Сотрудники полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий использовали воздушный дрон. Сегодня, 11 апреля около 11:00 часов в 10 километрах от села Карагай был найден на образовавшемся от наводнения острове 49-летний мужчина. Сейчас его состояние стабильное, он встретился с родственниками, — сообщили в полиции.