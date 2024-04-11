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    14:54, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: найден мужчина, выехавший в город Кульсары на лодке

    спасатели паводки
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    Сотрудники полиции нашли 49-летнего мужчину, который пропал во время паводков в Кульсары, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ДП Атырауской области, сообщение о пропаже мужчины поступило на канал 102.

    — В отдел полиции Жылыойского района поступила информация о том, что 49-летний мужчина выехал на лодке из села Карагай в город Кульсары и, в течение суток о нем не было вестей. Сотрудники полиции для проведения оперативно-розыскных мероприятий использовали воздушный дрон. Сегодня, 11 апреля около 11:00 часов в 10 километрах от села Карагай был найден на образовавшемся от наводнения острове 49-летний мужчина. Сейчас его состояние стабильное, он встретился с родственниками, — сообщили в полиции.

    Ранее сообщалось, что в городе Кульсары за оставшимися без жителей домами наблюдают 110 полицейских и 60 солдат.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана полиция Общество Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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