Лишились всего, но не сломлены - пострадавшие от паводков в Костанайской области

С конца марта Костанайскую область охватили серьезные паводки. В зону стихии попали сначала южные регионы: Амангельдинский, Джангельдинский районы и город Аркалык. С 5 апреля паводок начал наступать на областной центр, ближайшие районы и населенные пункты. Корреспондент агентства Kazinform встретилась с жителями Костанайского района, а именно города Тобыла, которые смогли спастись от паводка, но не все защитили свое имущество.

Один из эвакуационных пунктов расположился в школе-гимназии им. Н.Наушабаева. Здесь рассчитано на 113 человек, на данный момент располагается порядка 30 мужчин, женщин и детей. Сюда эвакуировали жителей с прилегающих к дамбе улица. Надежда Красикова, пенсионерка. В школу их привезли заблаговременно до подтопления, но женщина рада, что вода не подошла к дому близко.

Фото: Дарья Аверченко

— Мы приехали сюда, как только объявили эвакуацию. Смотрят тут очень хорошо, кормят вкусно. Мой дом не затопило, спасло укрепление дамбы — спасибо акимату, нашим местным жителям, что укрепили сооружение, и вода даже не просочилась, — рассказывает Надежда.

Фото: Дарья Аверченко

По словам горожанки, последний потоп такого плана был в 1994 году — до того момента как возвели дамбу. Тогда затапливало не только частные дома, но и двухэтажные — по первый этаж была вода точно. Сейчас пенсионерка беспокоится за дом и свою собаку.

— Приходила кормить. Бедная, голодная такая, уже ждет, когда вернусь домой. Очень переживаем и ждем, когда нас отпустят, — отметила женщина.

Фото: Дарья Аверченко

Всего в Костанайском районе эвакуационных пунктов находится 7, с общим количеством койко-место почти 1000 мест. На данный момент эвакуировано и находится в пунктах порядка 134 человек. В Костанае же, действует 20 таких центров.

Фото: Дарья Аверченко

Кормят здесь 4 раза в день, все постояльцы отметили, что еда очень вкусная. К примеру, на обед были суп, тушенные овощи с мясом, компот. К слову, питание осуществляется на безвозмездной основе местным школьным поставщиком. В залах имеются как кровати, так и матрасы. Отдельно постелено для женщин и мужчин, имеется даже люлька для малыша.

Фото: Дарья Аверченко

Кроме семей, кому повезло, есть те, кто потерял, к сожалению, все. Валентина и Анатолий Зиновьевы лишились своего дома. Они с конца 90-х проживали на даче, которая стала для них домом, где были прописаны. Под водой осталось все имущество — от мебели до ручных генераторов, которые давали свет. Их дом стало топить одним из первых.

Фото: Дарья Аверченко

— Мы в советское время переехали сюда из России. Где-то в 1999 году поселились на дачах внизу Затоболовки (город Тобыл — прим. автора). Потопов таких на нашей памяти не было. По фото увидели, что наш дом почти под крышу в воде. Жалко очень. Много всего осталось там. В чем успели уехать, захватили собой документы и все. Успели еще собак спустить, — рассказала Валентина.

К слову, на момент беседы, женщина только вернулась из больницы — у нее ухудшилось самочувствие и ей была оказана помощь в стенах медучреждения.