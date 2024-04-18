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    10:31, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В свои дома вернулись более 18 тысяч человек – МЧС

    Эвакуация жителей Кульсары и борьба с паводком продолжаются в Атырауской области
    Фото: ДЧС Атырауской области

    В настоящее время паводок на территории республики проходит в стабильно-напряженном режиме. В паводкоопасных регионах продолжаются аварийно-спасательные работы, проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков. Об этом на брифинге в СЦК сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Благодаря проведенным противопаводковым мероприятиям вернулись в свои дома 18 651 человек. Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и животных. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 117 694 человек, из них 43 931 детей. В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных, – рассказал Ерасыл Сайпаш.

    Он добавил, что в эвакопунктах остаются 6 887 человек, из них 3 166 детей. Отведена вода из 4 216 жилых домов и 2 698 дворовых территорий. Откачано свыше 10,1 млн м3 талой воды, проведена укладка более 3,2 млн мешкотары и 1,4 млн тонн инертного материала.

    – Остаются подтопленными 5 718 частных жилых домов и 1 130 дворовых территорий в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, – отметил старший офицер.

    Психологи Центра медицины катастроф МЧС дежурят круглосуточно с целью оказания экстренной психологической и информационной помощи жителям паводкоопасных регионов. На телефон горячей линии поступило 1 932 звонка, уточнил Ерасыл Сайпаш на площадке СЦК.

    – Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 44 156 человек и 4 611 единиц техники, 860 водооткачивающих средств, 332 плавательных средств, 18 воздушных судов, а также активное участие принимают волонтеры, – привел данные старший офицер МЧС.

    В ходе брифифнга стало известно, что в 8 регионах страны действуют 38 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской области и области Ұлытау.

    МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения, не оставлять без присмотра детей.

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Рекомендации МЧС Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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