Опубликованы контакты региональных комиссий по оценке ущерба от паводков в Казахстане

В населенных пунктах восьми областей Казахстана работают специальные комиссии по оценке и возмещению материального ущерба гражданам в результате масштабного стихийного бедствия. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Заявления принимаются в населенных пунктах Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областей и в области Улытау. В Карагандинской области работа комиссии по оценке ущерба граждан уже завершена.

Граждане, чье имущество пострадало в результате паводка, согласно алгоритму, могут в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС обратиться с заявлением о возмещении материального ущерба. Пострадавшие могут рассчитывать на государственную поддержку в виде материальной помощи, жилищного обеспечения, мер социальной защиты. Кроме того, им предоставляются отсрочки по кредитам. Также предусмотрена компенсация ущерба МСБ, фермеров и владельцев павших сельскохозяйственных животных.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от паводков.

По информации Правительства РК, на сегодня 3 561 пострадавшей семье выплатили порядка 1 млрд тенге в виде единовременной компенсации за утраченное имущество в размере 100 МРП. До конца текущей недели всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

Людям, потерявшим жилье, будет построено новое либо приобретено готовое на рынке по выбору самого пострадавшего. Аналогичный механизм будет применен по дачным домам, если они являются единственным жильем пострадавшего.

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК

Фото: Правительство РК