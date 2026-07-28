Уганда объявила о завершении вспышки Эболы после 42 дней без новых случаев

Власти Уганды объявили о завершении вспышки Эболы после 42 дней наблюдения без новых случаев заражения, за время которой в стране подтвердили 20 случаев заболевания, включая 15 завозных из Демократической Республике Конго, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, власти Уганды объявили о завершении вспышки Эболы, выявленной в стране в мае. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики, опубликованном в X.

— Уганда официально свободна от Эболы, — подчеркнул министр здравоохранения Крис Барьомунси. По его словам, решение принято после завершения 42-дневного периода наблюдения, который отсчитывался с 16 июня, когда был выписан последний заразившийся внутри страны пациент.

Всего в Уганде подтвердили 20 случаев заражения, 15 из которых были завезены из соседней Демократической Республики Конго (ДРК). Еще пять человек заразились в Уганде. Два пациента, оба граждане ДРК, умерли, 18 выздоровели.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения 17 июля сообщала, что 42-дневный период усиленного эпидемиологического надзора в Уганде начался лишь 16 июля после выписки последнего пациента — гражданина ДРК с завозным случаем заболевания. Согласно правилам ВОЗ, вспышка будет считаться завершенной, если за это время не будет выявлено новых случаев.

Минздрав Уганды объяснил решение тем, что источник последнего завозного случая и все цепочки передачи вируса были установлены, а находившиеся в группе риска лица прошли обязательное наблюдение. Ведомство также заявило, что в стране не выявили случаев заражения, не связанных с уже установленными цепочками передачи вируса.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури. Лихорадкой затронуты пять провинций ДР Конго.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго достигло 1 405 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.