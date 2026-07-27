Вспышка Эболы в ДР Конго: число погибших достигло 1 405 человек

Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,4 тыс., а общий уровень летальности достиг 43,9%, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ страны.

По данным издания, количество лабораторно подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 1 405, увеличившись за сутки на 51. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Общее число выявленных случаев заражения вирусом составляет около 3,2 тыс. За последние 24 часа этот показатель увеличился еще на 125 случаев. Доля летальных исходов среди заболевших оценивается в 43,9%.

В медицинских учреждениях и изоляционных центрах остаются 773 человека с подозрением на заражение. Показатель отслеживания контактов с инфицированными Эболой составляет 77,8%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури. Лихорадкой затронуты пять провинций ДР Конго.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Первый случай заражения вирусом Эбола был зафиксирован во Франции. Напомним, число погибших от вспышки Эболы в ДР Конго превысило 1000 человек. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.

