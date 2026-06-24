Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован во Франции

Как сообщили во французском Минздраве, пациент был доставлен в больницу с соблюдением строгих мер безопасности и помещен в изолятор; точное местонахождение клиники не разглашается. Власти занимаются выявлением лиц, с которыми контактировал заболевший; им предстоит пройти трехнедельный домашний карантин.

Сейчас циркулирует штамм вируса «Бундибуджио», против которого не существует ни вакцины, ни специфического лечения. Эбола передается при прямом контакте с биологическими жидкостями организма. Смертность среди инфицированных достигает 40%. По данным властей, состояние врача стабильное.

Это первый случай выявления Эболы за пределами африканского континента с начала текущей эпидемии. По официальным данным, зафиксировано почти 1100 подтвержденных случаев заражения только в ДР Конго. Почти все случаи инфицирования и летальные исходы приходятся на северо-восточную провинцию Итури, где идет вооруженный конфликт. Жертвами вируса стали почти 280 человек. Вирус также проник в соседнюю Уганду, где ВОЗ зарегистрировала 20 случаев заражения и два летальных исхода.