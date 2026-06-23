Смертельная вспышка Эболы в ДР Конго: число случаев достигло 1 000
В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола превысило 1 000 человек. Вспышка, продолжающаяся более месяца, распространилась уже на третий лагерь для перемещенных лиц на востоке страны, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.
По данным правительства, зарегистрировано не менее 254 летальных исходов.
Согласно официальным данным, заболевший 18-месячный ребенок скончался в лагере Хунгбе после того, как у него в течение недели наблюдалась высокая температура. Девочку сначала доставили в два медицинских центра, где ей назначили антибиотики, однако тест на Эболу был проведен позднее, и положительный результат пришел уже после ее смерти.
Власти сообщают, что не менее 107 человек контактировали с ребенком, включая родственников, медицинских работников и жителей других лагерей для перемещенных лиц.
Представитель системы здравоохранения региона Низи, доктор Эммануэль Мусингузи Булему, сообщил о серьезной нехватке инфраструктуры для изоляции инфицированных пациентов.
— Нам необходимо изолировать этих пациентов от населения, потому что они представляют риск заражения для других людей, но где мы можем их разместить? — отметил он.
По данным местных властей, еще как минимум 30 человек скончались в другом лагере для перемещенных лиц в городе Буниа.
Ранее сообщалось, что в трех провинциях Демократической Республики Конго число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола достигло 808, из которых 192 закончились летальным исходом. Ранее всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.