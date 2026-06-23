Смертельная вспышка Эболы в ДР Конго: число случаев достигло 1 000

В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола превысило 1 000 человек. Вспышка, продолжающаяся более месяца, распространилась уже на третий лагерь для перемещенных лиц на востоке страны, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

По данным правительства, зарегистрировано не менее 254 летальных исходов.

Согласно официальным данным, заболевший 18-месячный ребенок скончался в лагере Хунгбе после того, как у него в течение недели наблюдалась высокая температура. Девочку сначала доставили в два медицинских центра, где ей назначили антибиотики, однако тест на Эболу был проведен позднее, и положительный результат пришел уже после ее смерти.

Фото: Reuters

Власти сообщают, что не менее 107 человек контактировали с ребенком, включая родственников, медицинских работников и жителей других лагерей для перемещенных лиц.

Представитель системы здравоохранения региона Низи, доктор Эммануэль Мусингузи Булему, сообщил о серьезной нехватке инфраструктуры для изоляции инфицированных пациентов.

— Нам необходимо изолировать этих пациентов от населения, потому что они представляют риск заражения для других людей, но где мы можем их разместить? — отметил он.

По данным местных властей, еще как минимум 30 человек скончались в другом лагере для перемещенных лиц в городе Буниа.

Ранее сообщалось, что в трех провинциях Демократической Республики Конго число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола достигло 808, из которых 192 закончились летальным исходом. Ранее всемирная организация здравоохранения заявила о кризисной ситуации со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, указав на рост числа заражений, нехватку финансирования и необходимость срочных мер.