Вспышка Эболы в ДР Конго: подтверждены почти 200 смертей

В трех провинциях Демократической Республики Конго число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола достигло 808, из которых 192 закончились летальным исходом, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Представители гуманитарных организаций выражают обеспокоенность продолжающимся распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство KNA.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 14 июня 2026 года в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву зарегистрировано 808 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, включая 192 случая смерти. Коэффициент летальности составляет 23,8%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации организация Oxfam заявила о значительном сокращении международной гуманитарной помощи ДРК. Если в 2024 году объем финансирования составлял 2,58 млрд долларов, то в 2026 году он снизился до 1,4 млрд долларов. В организации отметили, что из-за этого многим гуманитарным структурам пришлось существенно сократить масштабы своей работы.

В свою очередь, организация Welthungerhilfe призвала усилить тестирование населения и отслеживание контактов заболевших для сдерживания распространения инфекции.

— Для этого требуются значительно больше финансовых средств, гораздо больше медицинского персонала и лучшее медицинское оборудование, — заявила ответственная за этот регион директор Урсула Лангкамп.

Кроме того, по словам Лангкамп, в затронутых общинах необходимо раздавать средства гигиены для улучшения профилактических мер.

— Важна также раздача продуктов питания в изоляторы и центры изоляции, чтобы обеспечить пациентов всем необходимым и уберечь их от голода, — добавила она.

Напомним, вспышку Эболы в Африке назвали репетицией перед новой глобальной пандемией. Также новая вспышка Эболы в ДРК затронула 29 медицинских зон.