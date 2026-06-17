Вспышка Эболы в ДР Конго: подтверждены почти 200 смертей
В трех провинциях Демократической Республики Конго число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола достигло 808, из которых 192 закончились летальным исходом, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Представители гуманитарных организаций выражают обеспокоенность продолжающимся распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство KNA.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на 14 июня 2026 года в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву зарегистрировано 808 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, включая 192 случая смерти. Коэффициент летальности составляет 23,8%.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации организация Oxfam заявила о значительном сокращении международной гуманитарной помощи ДРК. Если в 2024 году объем финансирования составлял 2,58 млрд долларов, то в 2026 году он снизился до 1,4 млрд долларов. В организации отметили, что из-за этого многим гуманитарным структурам пришлось существенно сократить масштабы своей работы.
В свою очередь, организация Welthungerhilfe призвала усилить тестирование населения и отслеживание контактов заболевших для сдерживания распространения инфекции.
— Для этого требуются значительно больше финансовых средств, гораздо больше медицинского персонала и лучшее медицинское оборудование, — заявила ответственная за этот регион директор Урсула Лангкамп.
Кроме того, по словам Лангкамп, в затронутых общинах необходимо раздавать средства гигиены для улучшения профилактических мер.
— Важна также раздача продуктов питания в изоляторы и центры изоляции, чтобы обеспечить пациентов всем необходимым и уберечь их от голода, — добавила она.
Напомним, вспышку Эболы в Африке назвали репетицией перед новой глобальной пандемией. Также новая вспышка Эболы в ДРК затронула 29 медицинских зон.