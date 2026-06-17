KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Вспышка Эболы в ДР Конго: подтверждены почти 200 смертей

    В трех провинциях Демократической Республики Конго число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола достигло 808, из которых 192 закончились летальным исходом, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Эбола
    Фото: freepik

    Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. 

    Представители гуманитарных организаций выражают обеспокоенность продолжающимся распространением лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство KNA.

    По данным Всемирной организации здравоохранения, на 14 июня 2026 года в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву зарегистрировано 808 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, включая 192 случая смерти. Коэффициент летальности составляет 23,8%.

    На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации организация Oxfam заявила о значительном сокращении международной гуманитарной помощи ДРК. Если в 2024 году объем финансирования составлял 2,58 млрд долларов, то в 2026 году он снизился до 1,4 млрд долларов. В организации отметили, что из-за этого многим гуманитарным структурам пришлось существенно сократить масштабы своей работы.

    В свою очередь, организация Welthungerhilfe призвала усилить тестирование населения и отслеживание контактов заболевших для сдерживания распространения инфекции.

    — Для этого требуются значительно больше финансовых средств, гораздо больше медицинского персонала и лучшее медицинское оборудование, — заявила ответственная за этот регион директор Урсула Лангкамп.

    Кроме того, по словам Лангкамп, в затронутых общинах необходимо раздавать средства гигиены для улучшения профилактических мер.

    — Важна также раздача продуктов питания в изоляторы и центры изоляции, чтобы обеспечить пациентов всем необходимым и уберечь их от голода, — добавила она.

    Напомним, вспышку Эболы в Африке назвали репетицией перед новой глобальной пандемией. Также новая вспышка Эболы в ДРК затронула 29 медицинских зон.

    Демократическая Республика Конго Санэпидконтроль Заболевания Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор